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В Бурятии сотрудники банка переиграли УФСИНовцев

В Бурятии сотрудники банка переиграли УФСИНовцев
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
В футбольном турнире участвовали 12 команд

Сотрудники УФСИН России по Бурятии и подведомственных ему учреждений провели первенство уголовно-исполнительной инспекции по мини-футболу.

Турнир проходил на Центральном стадионе Бурятии. За победу боролись 12 команд, по одной от каждого исправительного учреждения, две команды от УФСИН и команда ветеранов уголовно-исполнительной системы. Также участие приняла команда банка ВТБ.


Соревнование проходило по системе турнирных таблиц, далее занявшие два первых места выходили в ¼ финала. Продолжительность каждого матча составила 2 тайма по 15 минут.

По итогам первенства победу одержала сборная банка ВТБ, в серии послематчевых пенальти одолевшая одну из команд управления ФСИН по Бурятии. Третье место присуждено команде лечебно-исправительного учреждения № 5.

После соревнований состоялась церемония награждения. Начальник УФСИН Сергей Кудрявцев поблагодарил всех участников за проявленный спортивный дух и вручил награды победителям.

УФСИН спорт мини-футбол

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