В Бурятии сотрудники банка переиграли УФСИНовцев





Сотрудники УФСИН России по Бурятии и подведомственных ему учреждений провели первенство уголовно-исполнительной инспекции по мини-футболу.Турнир проходил на Центральном стадионе Бурятии. За победу боролись 12 команд, по одной от каждого исправительного учреждения, две команды от УФСИН и команда ветеранов уголовно-исполнительной системы. Также участие приняла команда банка ВТБ.Соревнование проходило по системе турнирных таблиц, далее занявшие два первых места выходили в ¼ финала. Продолжительность каждого матча составила 2 тайма по 15 минут.По итогам первенства победу одержала сборная банка ВТБ, в серии послематчевых пенальти одолевшая одну из команд управления ФСИН по Бурятии. Третье место присуждено команде лечебно-исправительного учреждения № 5.После соревнований состоялась церемония награждения. Начальник УФСИН Сергей Кудрявцев поблагодарил всех участников за проявленный спортивный дух и вручил награды победителям.