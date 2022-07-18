Также состоятся концерт и спортивные состязания
В Бурятии 23 июля Байкальский дацан празднует свой юбилей. В его честь будет проведён главный молебен «Байгал далайн найман Лусуудай тахилга» – подношение 8 Лусууд ханам священного озера Байкал совместно с буддийским духовенством Монголии, республик Калмыкия, Тыва и Бурятия.
Программа мероприятия
9:00 - 11:00 - молебен «Лусад»
11:30 - 15:00 - праздничный концерт и спортивные состязания: национальная борьба «Бүхэ барилдаан», стрельба из лука «Сэр Харбаха» и конные скачки «Мори урилдаан»
Местом проведения мероприятий юбилея и молебна станет территория Байкальского дацана в Кабанском районе. Для подношения необходимо с собой привезти молоко красной коровы или белой козы, кефир, фрукты и сладости, живые цветы. Дополнительно будет организован трансфер с площади Советов в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
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В честь юбилея дацана Бурятии проведут молебен «Лусад»
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