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В честь юбилея дацана Бурятии проведут молебен «Лусад»

В честь юбилея дацана Бурятии проведут молебен «Лусад»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Также состоятся концерт и спортивные состязания

В Бурятии 23 июля Байкальский дацан празднует свой юбилей. В его честь будет проведён главный молебен «Байгал далайн найман Лусуудай тахилга» – подношение 8 Лусууд ханам священного озера Байкал совместно с буддийским духовенством Монголии, республик Калмыкия, Тыва и Бурятия.

Программа мероприятия

9:00 - 11:00 - молебен «Лусад»
11:30 - 15:00 - праздничный концерт и спортивные состязания: национальная борьба «Бүхэ барилдаан», стрельба из лука «Сэр Харбаха» и конные скачки «Мори урилдаан»

Местом проведения мероприятий юбилея и молебна станет территория Байкальского дацана в Кабанском районе. Для подношения необходимо с собой привезти молоко красной коровы или белой козы, кефир, фрукты и сладости, живые цветы. Дополнительно будет организован трансфер с площади Советов в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

Возрастное ограничение 0+
буддизм Сангха Бурятия Байкал Кабанский район дацан юбилей молебен

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