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Разработана интерактивная карта природных территорий Байкала

Разработана интерактивная карта природных территорий Байкала
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Она пригодится и опытным путешественникам, и новичкам

Интерактивная карта заповедных земель вокруг Байкала, появилась на официальном сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», сообщает пресс-служба учреждения. Новинку можно найти на стартовой странице, листнув её вниз до раздела «Маршруты и карты».

Адресована карта в первую очередь тем, кто отправляется на свидание с Байкалом впервые. Однако и опытные путешественники, знатоки озера-моря найдут для себя полезную информацию. Она представлена на 6 вкладках: «Общая схема ООПТ Байкальского региона», «Достопримечательности», «Посетить виртуально», «Ольхонский кластер», «Голоустненский кластер», «Кластер КБЖД и Олхинское плато».

Уже сейчас администраторы «Заповедного Прибайкалья» предлагают туристам, которые задают вопросы о местах расположения палаточных мест и санитарных зон, воспользоваться этой картой.

В создании контента для новинки приняли участие десятки специалистов: сотрудники отделов туризма и экологического просвещения, научных отделов, представители руководства дирекций национальных парков и заповедников, расположенных на побережье Байкала. Разработку интерактивной карты начал и продолжает Сергей Крюков, специалист отдела развития познавательного туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Идею подобной карты я увидел среди работ на международном конкурсе пользователей геоинформационной системы ESRI, потом заметил у коллег из Сочи в чём-то похожий продукт. На то, чтобы создать адаптированную для Байкала интерактивную карту, практичную и полезную для гостей особо охраняемых территорий, у меня ушло около полугода. Очень благодарен коллективам природоохранных учреждений с берегов Байкала в Иркутской области и республики Бурятия. Они предоставили текстовые, видео- и фотоматериалы для карты, - рассказал Сергей Крюков.

По его словам, вкладки карты наполняются и сейчас. Продолжаются съёмки сферических панорам, чтобы потенциальный гость любой территории на берегах Байкала мог виртуально «прогуляться» по разным точкам туристического маршрута. Подобное уже сделано для отрезка Большой Байкальской тропы между Листвянкой и падью Чёрной.

- Рассчитываю добавить новые возможности для пользователей: представить краткие паспорта туристских маршрутов, описания и характеристики объектов инфраструктуры… В общем всего, что хочется знать путешественнику, чтобы он приехал на Байкал подготовленным и получил удовольствие от встречи с озером, а главное – мог отнестись к нему и его обитателям бережно, - добавил разработчик.

Байкал карта интернет Иркутская область особо охраняемые природные территории туризм

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