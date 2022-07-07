Поздравления принимала Долгор Гылыкова
1 июля в Закаменском районе Бурятии прошло чествование Долгор Доржиевны Гылыковой, которой исполнилось 100 лет. Юбилей именинница встретила в кругу многочисленных родственников, а также представителей администрации района, города, отделений пенсионного фонда и социальной защиты, отдела ЗАГС. Они поздравили юбиляра со знаменательной датой, пожелав ей ещё много счастливых дней в окружении близких и родных, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
По информации администрации Закаменского района, Долгор Доржиевна Гылыкова родилась 1 июля 1922 году в селе Мыла. Отец – Гуржап Доржиев, мать – Намжилма Этигиловна. Трудовую деятельность начала с 16 лет в довоенные годы, трудилась в животноводстве на разных участках. Имеет множество наград и почётных грамот разного уровня.
Напомним, что ранее долгожительница приняла участие в Сурхарбане, посвящённом 95-летию Закаменского района. Долгор Доржиевна прошла в колонне ветеранов района.
Столетний юбилей отметила жительница Закаменского района Бурятии
Общество, Фото:
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