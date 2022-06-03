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Большой Суглан эвенков России проведут на Байкале

Большой Суглан эвенков России проведут на Байкале
Общество,  Фото:пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья
Идёт подготовка к Тунгусскому конгрессу

В Ольхонском районе Иркутской области с 29 по 31 июля пройдёт Большой Суглан эвенков России (Тунгусский конгресс). Он предполагает собрать масштабное представительство эвенков России и представителей других тунгусо-манчжурских народов России (эвенов, орочей, ульчей, ульта, нанайцев, удэгейцев, негидальцев), а также представителей тунгусских народов из Китайской Народной Республики и Монголии.

- Большой Суглан – первое мероприятие такого масштаба в современной истории нашей страны. Это не программное, не проектное мероприятие, его пока нет ни в федеральных, ни в региональных, ни в муниципальных государственных программах. Это полностью общественная инициатива, - рассказал руководитель исполкома Союза содействия развитию эвенков Севера, Сибири и Дальнего Востока России Виктор Биланин. - Идея организации и проведения Суглана обсуждалась и вынашивалась не один год в эвенкийском сообществе. И в результате обсуждений мы пришли к выводу, что именно сейчас необходимо такое мобилизующее, объединяющее мероприятие. Мероприятие, которое дало бы понимание того, что в России живёт такой народ как эвенки, что народ этот единый, хотя и проживает разрозненно в разных регионах страны.

Как сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья, Байкал выбран местом проведения Тунгусского конгресса неслучайно, поскольку он является исторической прародиной эвенкийских и других тунгусских народов.

- Мы планируем очень праздничное, красочное открытие, девизом которого выбрали строки знаменитого эвенкийского поэта Николая Оёгира: «Все народы зовём к эвенкийским кострам со всего необъятного света...». А программу Суглана составляют культурные и деловые мероприятия: конференции, круглые столы, фестивали, сессии по культуре и истории, презентации, смотры. Также нам будет оказана поддержка в части организации устойчивой связи, чтобы мы могли транслировать телемосты по регионам России, в Китай и Монголию, где проживают представители эвенкийского народа, чтобы они могли подключаться к нашим мероприятиям онлайн, - добавила президент Иркутской региональной общественной организации «Союз содействия КМН Иркутской области», вице-президент ассоциации КМНСС и ДВ РФ Нина Вейсалова.

По информации республиканского центра эвенкийской культуры «Арун», делегация из Бурятии уже готовится к предстоящему мероприятию. В репертуаре молодёжи в обязательном порядке будут представлены стихотворения эвенкийского поэта Алитета Немтушкина на двух языках.

Возрастное ограничение 0+
эвенки конгресс Иркутская область Байкал конференция Ольхон национальная культура

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