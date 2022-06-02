В Прибайкальском нацпарке 3 июня откроются маршруты

Принятию решения способствовала благоприятная погода
Открытие маршрутов Прибайкальского национального парка состоится 3 июня. Речь в том числе о самых популярных: север острова Ольхон, юг острова Ольхон, озеро Сухое, о.п. Тёмная Падь – Старая Ангасолка, а также бухты Песчаная и Бабушка (для путешествующих по воде). Такое решение приняли на заседании оперативного штаба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 2 июня.
- Принятию решения об открытии маршрутов способствовали метеорологические условия: установившаяся на указанных территориях дождливая безветренная погода, а также благоприятный в пожароопасном отношении прогноз, - сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Посетителям открытых маршрутов напоминают, что в Прибайкальском национальном парке действует особый противопожарный режим, что подразумевает запрет на разведение костров и использование любых источников открытого огня. На север и юг острова Ольхон допустят только те автомобили, которые имеют необходимый запас воды и шанцевый инструмент для тушения возгорания (отметку об этом внесут в специальный журнал учёта, а водитель будет обязан заверить наличие требуемых предметов и ознакомление с правилами пожарной безопасности свой подписью).
Выдача разрешений на посещение будет производиться в соответствии с показателями класса пожарной опасности, устанавливаемыми ежесуточно (при 4 и 5 классе выдача разрешений прекращается, действие ранее выданных приостанавливается).
Режим ЧС продлён в Иркутской области до 3 июня; если власти региона примут решение о его снятии, будет открыта для посещения и Большая Байкальская тропа.
А вот маршруты на Кругобайкальской железной дороге пока закрыты вне зависимости от пожарной ситуации: там зафиксирована высокая сезонная концентрация медведей.
Справка:
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» объединяет под своим управлением четыре особо охраняемые природные территории общей площадью 1302,1 тыс. га: Байкало-Ленский заповедник, заказник Красный Яр, Прибайкальский национальный парк и Тофаларский заказник.
Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году в целях сохранения природного комплекса побережий и части акватории озера Байкал и создания условий для развития организованного рекреационного использования части его территории. Это самый протяжённый из национальных парков России – большая часть побережья озера Байкал находится в Иркутской области, в том числе – остров Ольхон.
В Прибайкальском нацпарке 3 июня откроются маршруты
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