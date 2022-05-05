Его участниками могут стать все желающие
12 мая будет проведён второй Байкальский экологический диктант. Старт состоится, как и запланировано, в 15:00 по иркутскому времени, участие – очное.
В преддверии события организаторы решили напомнить потенциальным участникам о том, что регистрация продолжается. Выбрать удобную для себя площадку, чтобы проверить своё знание русского языка и природы Байкала, любой желающий может на сайте «Заповедного Прибайкалья».
- На сегодняшний день зарегистрировано 163 площадки, большая часть из которых расположилась в образовательных и культурных учреждениях городов и посёлков России. В течение ближайших двух дней список ещё может пополниться, — регистрация площадок будет производиться по 7 мая включительно, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Подавляющее число площадок расположено в Иркутской области. В Бурятии площадка диктанта будет в гимназии №14 города Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 6+
Байкальский экодиктант напишут 12 мая
Общество, Фото:
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