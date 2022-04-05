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В Кяхте долгожительница отметила 90-летний юбилей

В Кяхте долгожительница отметила 90-летний юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Вера Мальцева награждена медалью «Ветеран труда»

В Кяхтинском районе Бурятии с 90-летием поздравили труженика тыла Веру Прокопьевну Мальцеву. Именинница родилась 4 апреля 1932 года в селе Малая Кудара Кударинского аймака Бурятской АССР.

- Мой отец Прокопий Андреевич Семёнов рано ушёл из жизни. Мне было 2,5 года, когда его не стало. Меня и сестёр, а нас было четверо, воспитывала мама – Прасковья Константиновна. Изначально в нашей семье было 7 детей, но силу разных событий выжило только четверо, – рассказала Вера Прокопьевна. – Когда началась Великая Отечественная война, мне едва исполнилось 9 лет. Пыталась учиться в школе, работала в колхозе, помогая взрослым. Поначалу мне удалось окончить только три класса. После войны, в 1946 году, я пошла пешком в город Кяхта, где поступила в вечернюю школу, которую совмещала с работой.

Вера продолжила образование в педагогическом училище, куда она поступила в 1950 году. После учёбы началась трудовая деятельность. Сначала в библиотеке Кяхтинского райкома КПСС, куда её определил Андрей Модогоев, будущий первый секретарь Бурятского обкома КПСС. Далее была работа в Кяхтинском отделении Госбанка кредитным инспектором, а потом кассиром, бухгалтером, завскладом. В общей сложности отработала 19 лет. В разные годы она работала в войсковой части и на предприятии «Кяхтастрой», откуда и ушла на заслуженный отдых.

В браке с ветераном Великой Отечественной войны Павлом Григорьевичем Мальцевым она прожила долгую счастливую жизнь.

- Павел Григорьевич был призван в Советскую армию в начале декабря 1944 года, а уволен в запас только в январе 1950 года. Служил в 9-м отдельном учебно-стрелковом полку, в 141-м мотострелковом полку и 61-й танковой дивизии. Мой муж был награждён орденом Отечественной войны II степени за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В мирное время работал он шофёром, – поделилась воспоминаниями о супруге Вера Прокопьевна. – Мы воспитали двух замечательных сыновей. Сергей – выпускник Высшего военно-морского училища, работает в «связи» и живёт на Дальнем Востоке. Анатолий – шофёр. Он, как и отец, работал в МУП «Городское хозяйство». Внучка работает в Москве врачом-хирургом.

За многолетний труд и добросовестный труд Вера Прокопьевна награждена медалью «Ветеран труда». Имеет многочисленные почётные грамоты и награды. Получила в 2003 году удостоверение «Участник трудового фронта» и в 2015 году удостоверение «Дети войны». Имеет юбилейные медали ко Дню Победы как труженик тыла.

В день рождения ветерану вручены памятные подарки и сертификат на единовременную денежную выплату. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
Кяхта Кяхтинский район Бурятия долгожитель юбилей

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