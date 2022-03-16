 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 марта

15 марта

Популярное

Художники Бурятии проведут мастер-классы в Улан-Удэ

Художники Бурятии проведут мастер-классы в Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
17 марта состоится коллаборация «Visual – art»

Завтра, 17 марта, в столице Бурятии пройдут мастер-классы по изобразительному искусству для педагогов, школьников и студентов города Улан-Удэ. Мероприятие пройдёт в городском дворце детского и юношеского творчества на площадке «Арт – прорыв».

Художники Бурятии, члены «Союза художников России» расскажут о своём творческом становлении в искусстве, продемонстрируют авторские картины, поделятся опытом работы взаимодействия со смежными направлениями в искусстве.

В практическом блоке художники станут наставниками в жанрах: пейзаж, натюрморт и портрет. Педагоги, студенты, школьники в импровизированной мастерской смогут усовершенствовать и раскрыть свой потенциал в новых для себя направлениях. По окончании мастер-классов будет проведён анализ и создана виртуальная выставка лучших работ. Всем участникам мероприятия вручат сертификаты.

Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, приглашёнными художниками будут:
- Баир Гармаев – художник, педагог, член БРО ВТОО «Союз художников России», принимал участие в региональной выставке «Дальний Восток», г. Хабаровск, в межрегиональной выставке «Искусство, освящённое Байкалом», г. Улан-Удэ;
- Максим Богомазов – художник, преподаватель (предметы: рисунок, живопись, композиция, компьютерная графика) в детской художественной школе имени Р. С. Мэрдыгеева, член БРО ВТОО «Союз художников России»;
- Цыпелма Надагурова – преподаватель (дисциплины: живопись, композиция, рисунок), до 2021 года декан художественно-графического отделения Бурятского республиканского педагогического колледжа Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия художники мастер-класс искусство изобразительное искусство Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ищут родственников бойца Красной армии
В Бурятии ищут родственников бойца Красной армии
Общество, 16.03.2022
Среди личных вещей погибшего был обнаружен буддийский оберег
В Улан-Удэ завершился танцевальный чемпионат «Dweezh Contest»
В Улан-Удэ завершился танцевальный чемпионат «Dweezh Contest»
Общество, 16.03.2022
Фестиваль проходит в столице Бурятии уже в третий раз
Туристический кешбэк для ДФО могут увеличить до 40%
Туристический кешбэк для ДФО могут увеличить до 40%
Общество, 16.03.2022
Выставка «Интурмаркет-2022» уделила внимание отдыху на Дальнем Востоке и в Арктике
Тхэквондисты Бурятии стали первыми на чемпионате и первенстве ДФО
Тхэквондисты Бурятии стали первыми на чемпионате и первенстве ДФО
Общество, 16.03.2022
Сборная республики завоевала 56 золотых наград
В Бурятии определились победители первенства по мини-футболу
В Бурятии определились победители первенства по мини-футболу
Общество, 16.03.2022
В соревнованиях участвовали команды девочек трёх возрастных категорий
В Бурятии ограничили движение на ледовой переправе
В Бурятии ограничили движение на ледовой переправе
Общество, 16.03.2022
Ограничения на грузоподъёмность действуют с 14 марта
Стрелки Бурятии выиграли медали этапа кубка России
Стрелки Бурятии выиграли медали этапа кубка России
Общество, 16.03.2022
Соревнования по пулевой стрельбе проходят в столице республики
Бурятию на чемпионате России представят 12 тайбоксёров
Бурятию на чемпионате России представят 12 тайбоксёров
Общество, 16.03.2022
Столица республики на неделю станет центром тайского бокса
Митрополит Иосиф вручил главе Бурятии епархиальную медаль
Митрополит Иосиф вручил главе Бурятии епархиальную медаль
Общество, 16.03.2022
Также он поздравил Алексея Цыденова с днём рождения
Лыжница из Бурятии стала призёром первенства России
Лыжница из Бурятии стала призёром первенства России
Общество, 16.03.2022
Спортсменка заняла второе место в командной эстафете
В Улан-Удэ под окнами дома нашли розы, носки и трусы
В Улан-Удэ под окнами дома нашли розы, носки и трусы
Общество, 16.03.2022
Жители Бурятии гадают, какая драма стоит за странной находкой
В Улан-Удэ возводят стены нового корпуса школы №32
В Улан-Удэ возводят стены нового корпуса школы №32
Общество, 16.03.2022
Здание возводят для того, чтобы разгрузить школу
Блогер предложил вернуть исполнение гимна Бурятии на вокзале Улан-Удэ
Блогер предложил вернуть исполнение гимна Бурятии на вокзале Улан-Удэ
Общество, 16.03.2022
Традиция встречать приезжающих гимном Бурятии ушла в прошлое ещё семь лет назад
В Улан-Удэ пройдёт массовый «собачий» рейд в Южном
В Улан-Удэ пройдёт массовый «собачий» рейд в Южном
Общество, 16.03.2022
Мобильные группы проверят у местных жителей наличие регистрации собак
Вьетнам вернул безвизовый въезд в страну для россиян
Вьетнам вернул безвизовый въезд в страну для россиян
Общество, 16.03.2022
Азиатская страна открыла свои границы для иностранных туристов 15 марта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^