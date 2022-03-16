17 марта состоится коллаборация «Visual – art»
Завтра, 17 марта, в столице Бурятии пройдут мастер-классы по изобразительному искусству для педагогов, школьников и студентов города Улан-Удэ. Мероприятие пройдёт в городском дворце детского и юношеского творчества на площадке «Арт – прорыв».
Художники Бурятии, члены «Союза художников России» расскажут о своём творческом становлении в искусстве, продемонстрируют авторские картины, поделятся опытом работы взаимодействия со смежными направлениями в искусстве.
В практическом блоке художники станут наставниками в жанрах: пейзаж, натюрморт и портрет. Педагоги, студенты, школьники в импровизированной мастерской смогут усовершенствовать и раскрыть свой потенциал в новых для себя направлениях. По окончании мастер-классов будет проведён анализ и создана виртуальная выставка лучших работ. Всем участникам мероприятия вручат сертификаты.
Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, приглашёнными художниками будут:
- Баир Гармаев – художник, педагог, член БРО ВТОО «Союз художников России», принимал участие в региональной выставке «Дальний Восток», г. Хабаровск, в межрегиональной выставке «Искусство, освящённое Байкалом», г. Улан-Удэ;
- Максим Богомазов – художник, преподаватель (предметы: рисунок, живопись, композиция, компьютерная графика) в детской художественной школе имени Р. С. Мэрдыгеева, член БРО ВТОО «Союз художников России»;
- Цыпелма Надагурова – преподаватель (дисциплины: живопись, композиция, рисунок), до 2021 года декан художественно-графического отделения Бурятского республиканского педагогического колледжа Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 6+
Художники Бурятии проведут мастер-классы в Улан-Удэ
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