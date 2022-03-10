Представитель театра из Бурятии поздравил звезду балета в Кремле

Павел Окунев принял участие в юбилейном гала-концерте Андриса Лиепы



Артист и организатор Бурятского театра оперы и балета Павел Окунев выступил на одной сцене с мировыми звёздами балета. В начале марта на сцене государственного Кремлёвского дворца в рамках проекта «Автографы и имиджи» состоялся гала-концерт.



Как сообщает пресс-служба театра оперы и балета, мероприятие под названием «Андрис Лиепа. 6:0» было посвящено юбилею артиста и собрало на одной сцене известные имена из Большого, Мариинского, Михайловского и Кремлёвского театров. В список приглашённых артистов вошёл и представитель Бурятского театра оперы и балета — профессиональный танцор, автор познавательно-развлекательной программы «Pro балет» (6+) и проекта «Театральная среда» Павел Окунев.



- Как-то вечером мне позвонила директор продюсерского центра Андриса Лиепы Наталья и предложила принять участие в юбилейном вечере. Я с радостью принял приглашение, потому что соскучился по моему любимому образу Петрушки. И ещё, когда бывшие коллеги из театра Натальи Сац узнали, что я приеду в Москву, пригласили станцевать в «Половецких плясках» из оперы «Князь Игорь». В итоге, я танцевал в двух отделениях. В первом – Петрушку, во втором – главного половца в «Половецких плясках». Как всегда, Андрис организовывает всё на высоком уровне: все спокойно, размеренно, чётко и своевременно. Невероятное количество звёзд из Мариинского, Большого, Михайловского, Кремлёвского театров: Семён Чудин, Екатерина Первушина, Евгения Образцова, Ксандер Париш и многие другие. Вечер был очень насыщенным. Особенно было приятно, как Андрис очень тепло отозвался обо мне, вспомнил как мы вместе отдыхали на Байкале и ели омуль, — поделился впечатлениями от поездки Павел Окунев.

