В Улан-Удэ стартовал «Art-прорыв»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Лучшие работы участников представят на выставке в музее



Сегодня, 9 ноября, в столице Бурятии участники проекта «Art-прорыв» познакомились с нетрадиционными техниками рисования. Среди них тай-дай, диатипия, шерстяная акварель и эбру «Танцующие краски». Проект стартовал в рамках муниципальной инновационной площадки.



По словам заместителя председателя комитета по образованию Улан-Удэ Любови Цепковой, проект направлен на изучение новых техник рисования, а также новых методик в преподавании ИЗО. Участники проекта – воспитанники городского дворца детского (юношеского) творчества, учащиеся ДШИ города, студенты ВСГИК, педагогического колледжа, педагоги. Экспертами станут известные художники Бурятии и России, а также из-за рубежа, заслуженные педагоги по изобразительному искусству. Длительность проекта – два года.



Как отмечают организаторы, данный проект – это пример сетевого взаимодействия между учреждениями Улан-Удэ, учащимися и педагогами, творческими людьми. В процессе реализации проекта будут решены следующие задачи: популяризация изобразительного искусства, расширение культурных связей, вовлечение в процесс творчества людей разных возрастных групп.



В рамках проекта пройдут творческие встречи с известными художниками Бурятии и России, мастер-классы, семинары для педагогов ИЗО, телемост с художниками из других городов и стран.



В 2022 году в июне состоится масштабный пленэр всех участников проекта на берегу реки Уда. Лучшие работы будут представлены в художественном музее имени Ц.С. Сампилова. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 6+

