Билеты со скидками поступят в продажу в ближайшее время
На субсидирование авиаперелётов для жителей Дальневосточного федерального округа будет дополнительно направлено 490 млн рублей. Распоряжение о выделении этих средств из резервного фонда подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Решение позволит сэкономить на авиаперевозках ещё 50 тысячам человек. Билеты со скидками поступят в продажу в ближайшее время. Для этого министерство транспорта РФ должен завершить все необходимые согласования и заключить соглашения с авиаперевозчиками.
- Вся организационная работа должна быть выполнена как можно скорее, чтобы не позднее начала следующей недели люди уже могли приобретать такие авиабилеты, – подчеркнул на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин.
Благодаря субсидированию жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по сниженному тарифу на перелёты по наиболее популярным направлениям. Это, в частности, маршруты в Москву из Читы и Якутска, в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы, Якутска. Также со скидкой можно будет купить авиабилеты из Москвы в Магадан, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский.
Авиабилеты по льготному тарифу будут доступны всем категориям пассажиров, зарегистрированных по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа.
Это не первый транш, который выделяет правительство на субсидирование авиаперелётов для жителей Дальнего Востока. В начале 2021 года на эти цели было направлено 5 млрд рублей. С их помощью приобрести авиабилеты по сниженному тарифу смогли около 450 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Для жителей ДФО выделили около полмиллиарда на льготные авиабилеты
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