В Бурятии снова появятся льготные авиабилеты

На субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток выделили пять миллиардов
Правительство России выделит дополнительно пять миллиардов рублей для субсидирования авиаперевозок на Дальний Восток. Об этом сообщили в пресс-службе министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Министр Алексей Чекунков, сообщил, что уже в феврале авиакомпании, участвующие в программе, получат второй транш госсубсидии.
- На Дальнем Востоке очень высокий спрос на пассажирские авиаперелеты. Не удивительно, что льготные авиабилеты, профинансированные из первого транша субсидий, дальневосточники энергично раскупили за несколько дней. В рамках программы субсидируемых авиаперевозок правительством выделены дополнительные 5 млрд рублей. Эти средства позволят увеличить объемы льготных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке почти в три раза. У дальневосточников, которые не успели приобрести льготные билеты в начале января, будет возможность сделать это в феврале, когда второй транш поступит авиакомпаниям, и продажа авиабилетов по субсидируемым тарифам возобновится. Мы, со своей стороны, продолжим работу, направленную на повышение доступности авиасообщения в регионе - включая развитие как межрегиональных, так и местных авиаперевозок», - подчеркнул Алексей Чекунков.
Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, в свою очередь, сообщил на своей странице в Facebook: «Улан-Удэ тоже в перечне городов Дальнего Востока по распределению допсредств на субсидирование рейсов на Москва - Улан-Удэ –Москва».
Правом на приобретение билета по специальному тарифу может воспользоваться гражданин Российской Федерации:
- в возрасте до 23 лет,
- женщина в возрасте свыше 55 лет;
- мужчина в возрасте свыше 60 лет;
- инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо;
- сопровождающий ребёнка-инвалида;
- инвалид с детства II или III группы;
- имеющий удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ.
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