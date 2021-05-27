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В Улан-Удэ школьникам помогут подготовиться к лагерю

В Улан-Удэ школьникам помогут подготовиться к лагерю
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Принимаются предметы для творчества и новая одежда

Жителей столицы Бурятии приглашают принять участие в акции «Добрый город 03». По 5 июня её участниками могут стать все желающие.

- Цель акции заключается в том, чтобы помочь подготовиться школьникам из многодетных семей и семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, к отдыху в лагере за городом, где они смогут вырваться из суеты, окунуться в дружескую атмосферу, сделать удивительные открытия, завести новые знакомства и получить яркие впечатления, - сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.

Принимаются предметы для творчества: тетради, картон, цветная бумага, альбомы для рисования, фломастеры, карандаши, мелки и краски. Кроме этого, нужны новые вещи: футболки, шорты, сарафаны, водолазки, брюки, нижнее бельё, носки, колготки и предметы личной гигиены; а также бывшие в употреблении вещи: верхняя одежда, шапки и шарфы в хорошем состоянии.

Участники могут выложить фото с хештегом #добрыйгород03, чтобы как можно больше горожан узнали о благотворительной акции. По всем интересующим вопросам можно позвонить по телефонам: 8 (3012) 21-19-39, 8 (3012) 21-68-94.

Напомним, подобная благотворительная акция стартовала недавно в Советском районе Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 0+
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