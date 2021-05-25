В столице Бурятии стартовала благотворительная акция
В Советском районе города Улан-Удэ с 15 мая по 15 июня проводится благотворительная акция «Помогите детям собраться в лагерь!». Традиционное мероприятие проводится для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
- Учитывая положительный опыт оказания благотворительной помощи, просим откликнуться и оказать посильную помощь детям в виде одежды и обуви летнего ассортимента и средств личный гигиены, - сообщает пресс-служба администрации Советского района Улан-Удэ.
По интересующим вопросам можно обратиться в администрацию в кабинет 18 «а», телефон 21-61-03.
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В Улан-Удэ детям помогут собраться в лагерь
Общество, Фото:
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