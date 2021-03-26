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Житель Бурятии подарил колониям почти две тысячи книг

Житель Бурятии подарил колониям почти две тысячи книг
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Книги дарителю достались от деда

Пенсионер уголовно-исполнительной системы Бурятии Пётр Покровский передал около двух тысяч книг для библиотек исправительных учреждений республики.

Книги Петру Покровскому достались от его деда. Мужчина заявил: он уверен, что в исправительных учреждениях за книгами будет организован надлежащий уход.

УФСИН по Бурятии выразило благодарность Петру Евгеньевичу за предоставленные книги.
книги колония
 
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