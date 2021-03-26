Житель Бурятии подарил колониям почти две тысячи книг

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Книги дарителю достались от деда



Пенсионер уголовно-исполнительной системы Бурятии Пётр Покровский передал около двух тысяч книг для библиотек исправительных учреждений республики.



Книги Петру Покровскому достались от его деда. Мужчина заявил: он уверен, что в исправительных учреждениях за книгами будет организован надлежащий уход.



УФСИН по Бурятии выразило благодарность Петру Евгеньевичу за предоставленные книги.

