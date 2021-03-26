Урок был посвящён различным темам
Тункинская центральная районная больница провела открытый онлайн-урок для учеников Кыренской школы. Урок был на тему профилактики коронавируса, профориентации, современной медицины и опасности вредных привычек.
Перед школьниками выступили Анна Шенхорова, заместитель главного врача больницы, с докладом о профилактике коронавируса, а также приглашённый гость - Булат Гармаев, челюстно-лицевой хирург, главный врач сети клиник «Элит-Дент», медицинского центра «Дали» (г. Москва), с докладом о выборе профессии, современной медицине, профориентации и подводных камнях профессии.
От лица школы выступила учитель русского языка и литературы, наставник класса Ольга Амосова.
- Как показывает практика, онлайн-формат в эпоху борьбы с коронавирусом становится удобным способом организовать взаимодействие десятков людей, не ставя при этом под угрозу их здоровье. Впоследствии, мы считаем, что подобный формат мероприятий будем расширять, увеличивая количество слушателей и охватывая большее количество тем, - отметили в медучреждении.
Тункинская ЦРБ организовала онлайн-урок для школьников
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