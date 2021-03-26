Тункинская ЦРБ организовала онлайн-урок для школьников

Урок был посвящён различным темам



Тункинская центральная районная больница провела открытый онлайн-урок для учеников Кыренской школы. Урок был на тему профилактики коронавируса, профориентации, современной медицины и опасности вредных привычек.



Перед школьниками выступили Анна Шенхорова, заместитель главного врача больницы, с докладом о профилактике коронавируса, а также приглашённый гость - Булат Гармаев, челюстно-лицевой хирург, главный врач сети клиник «Элит-Дент», медицинского центра «Дали» (г. Москва), с докладом о выборе профессии, современной медицине, профориентации и подводных камнях профессии.



От лица школы выступила учитель русского языка и литературы, наставник класса Ольга Амосова.



- Как показывает практика, онлайн-формат в эпоху борьбы с коронавирусом становится удобным способом организовать взаимодействие десятков людей, не ставя при этом под угрозу их здоровье. Впоследствии, мы считаем, что подобный формат мероприятий будем расширять, увеличивая количество слушателей и охватывая большее количество тем, - отметили в медучреждении.

