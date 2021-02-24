В Забайкалье прошёл День бурятского мультфильма

Общество, Фото: центр развития бурятской культуры Забайкальского края

Зрителям показали переозвученные мультфильмы, а также мультфильмы по мотивам бурятских сказок



День бурятского мультфильма провели в Забайкальском крае. Ряд анимационных лент на бурятском языке был продемонстрирован в группе Вайбер «Сагаалган-2021», а также в социальных сетях и на сайте центра развития бурятской культуры региона.



- Мы выбрали самые добрые и познавательные мультфильмы, чтобы этот день прошёл максимально интересно и запомнился нашим зрителям надолго, - рассказали в центре. – В подборку вошли мультфильмы из «Золотого фонда» студии «Союзмультфильм», переозвученные на бурятский язык, а также мультфильмы по мотивам бурятских народных сказок.



В группе «Сагаалган-2021» были размещены мультипликационные фильмы «Шоно ба тугал» («Волк и телёнок»), «Жихарка», «Сагаан үбгэн ба хүхэ тугал» («Дед мороз и серый волк»), из которых первые два являются победителями межмуниципального конкурса анимации на бурятском языке в рамках года анимационного кино в Агинском Бурятском округе. «Шоно ба тугал» («Волк и телёнок») занял первое место в номинации «Легомульт», «Жихарка» стал обладателем гран-при в номинации «Лучший перевод самых популярных мультфильмов».



- Покорили сердца наших юных зрителей и мультяшные малыши Чагдар и Бадма. Автор мультсериала - художественный руководитель республиканского театра кукол «Ульгэр» города Улан-Удэ Эрдени Жалцанов. Персонажи разговаривают голосом его дочери – Янжимы. Они рассказывают истории из детства автора. Все серии этого короткометражного мультфильма дублируются русскими и бурятским субтитрами. Автором создано уже более десяти серий, которые полюбились и в Монголии, - отметили в центре развития бурятской культуры.



Также зрители увидели мультфильмы «Светофор», «У Лукоморья», «Дангина», «Баабгалдай» («Медвежонок»), «Легенда об Ангаре» и многие другие анимационные ленты, подготовленные коллегами из соседних регионов, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

