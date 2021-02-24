Бурятский режиссёр рассказал, как катал полицейских

Артём Бурлов не выпускал полицейских из своей машины
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 23 февраля, бурятского кинодеятеля, режиссёра Артёма Бурлова доставили в отдел полиции. Чуть позже он дал пояснения на этот счёт, прокомментировав произошедшее телеканалу «Дождь».
Бурлова поджидали полицейские возле его дома. Когда он вышел на улицу, полицейские попросили проследовать с ними в отделение. Однако автомобиля у правоохранителей не было, рассказал Артём Бурлов. Тогда кинорежиссёр предложил проследовать на его автомобиле, на что сотрудники полиции согласились.
По пути в отделение Артём Бурлов изменил маршрут и поехал прямиком в прокуратуру. Он заявил, что не знал, что делать в подобной ситуации и хотел обратиться за помощью к дежурному прокурору.
- А куда мне было ехать? Я не юрист, я не знаю, что делать в таких ситуациях, когда мой юридический статус не был понятен даже полицейским, - пояснил Артём Бурлов.
Полицейские требовали остановиться его на остановке, изменить маршрут, но кинорежиссёр этого не делал.
Добравшись до прокуратуры, полицейские вызвали патрульный автомобиль и увезли кинорежиссёра в отдел. Здесь ему вручили предписание Роспотребнадзора. По словам самого Бурлова, протоколов о совершении административного правонарушения на него не составляли.
- Удивительная история, - отметила ведущая «Дождя».
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в центре Улан-Удэ состоялся несогласованный митинг Бурятского отделения КПРФ. Он был заявлен как публичное мероприятие в честь Дня Советской армии и Военно-морского флота. Полиция просила участников разойтись и напоминала об ответственности. Но каких-либо мер на самом митинге к собравшимся не применяли.
Именно на этот митинг намеревался попасть бурятский кинорежиссёр. Он также был участником двух других несогласованных акций в поддержку Алексей Навального, которые проводились в январе.
- Ситуация возникла, прямо скажем, кинематографическая, войдёт в новый фильм о событиях января, февраля 2021, - написал Артём Бурлов на своей странице в Facebook.
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