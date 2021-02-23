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В Улан-Удэ задержали режиссёра Артёма Бурлова

В Улан-Удэ задержали режиссёра Артёма Бурлова
Происшествия, 
Артём Бурлов обратился к российскому киносообществу, когда его везли в отдел

Сегодня в Улан-Удэ полиция задержала бурятского режиссёра, члена Союза кинематографистов Бурятии Артёма Бурлова (фильм «На Байкал», «Байкальские каникулы», «По совести», «Улан-Удэ, я люблю тебя» и др.).

Полицейские задержали Бурлова в первой половине дня, когда он выходил из своего дома. Затем его повезли в Октябрьский отдел полиции. По дороге из машины кинодеятель снял небольшое видео, рассказав о задержании, но не назвав его причину. «Я ничего не нарушал и не совершал ничего противозаконного», - заявил при этом Бурлов.

- Сотрудники полиции предложили мне проследовать в Октябрьское отделение полиции и вызвали мне служебный автомобиль. Но служебный автомобиль ехал очень долго, и я предложил проехать на своём автомобиле, - рассказал режиссёр.

Затем он за рулём своего авто и с полицейскими в салоне направился прямиком в прокуратуру Бурятии. Артём Бурлов планировал встретиться с дежурным прокурором и оставить заявление по поводу действий полиции.

- За рулём проследовал в прокуратуру Бурятии, к дежурному прокурору, но он меня не принял. Я кружил с сотрудниками полиции по площади, сделал несколько кругов, - рассказал он.

По словам режиссёра, он всё равно намерен подать жалобу. Артём Бурлов обратился «ко всему киносообществу нашей страны» с просьбой о поддержке и общественного резонанса по поводу задержания.

Задержание произошло незадолго до акции коммунистов, которые проводят публичное мероприятие на площади Революции.

23 января на Театральной площади полиция задержала Артёма Бурлова и ещё нескольких участников несогласованной акции протеста в поддержку Алексея Навального. Тогда из отдела его увезли в больницу. 
режиссёр задержание
 
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