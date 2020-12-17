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Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 23 тысячи

Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 23 тысячи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Суточный прирост составил 212 человек

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 17 декабря зарегистрировано 23 114 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. За сутки выявили 212 новых больных.

54% (12 578) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 212 новых случаев COVID-19: 170 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 2778 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 19 579 человек (или 84.71%), в том числе 358 за последние сутки. Дополнительно снято с наблюдения 352 пациента.

В стационарах получают лечение 1763 пациента, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1352. В отделениях реанимации находится 100 пациентов (из них старше 65 лет – 60), на ИВЛ 63 пациента (из них старше 65 – 44), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 44.

Для лечения пациентов с ковидом перепрофилировано 2600 коек, занято – 1763, свободно – 837 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,8%.

Амбулаторное лечение проходят 1248 пациентов с COVID-19, наблюдается 5832 человек.

Всего умерло от коронавируса, с тяжёлой сопутствующей патологией – 524 человека. Четыре пациента скончались за последние сутки.

Накануне стало о новых послаблениях ограничительных мероприятий. В Бурятии разрешили работу библиотек, музеев, театров. Также в указе говорится о возобновлении предоставления государственных и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти республики и государственных учреждениях, в том числе в МФЦ.

Недавно Бурятия получила 400 доз вакцины от COVID-19, которых хватит на прививки для 200 человек. Её получат медики, которые непосредственно работают с пациентами с ковидом.

Вакцинацию прошёл в том числе главный врач республиканской клинической больницы имени Семашко Игорь Шпак.


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