 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 декабря

01 декабря

Популярное

В Бурятии проходит этап всероссийского конкурса о малой родине

В Бурятии проходит этап всероссийского конкурса о малой родине
Общество,  Фото:pixabay.com
Принимаются работы учащихся в возрасте от 10 до 18 лет

В Бурятии проводится республиканский дистанционный этап всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». Мероприятие проходит в дистанционной форме. К участию приглашаются учащиеся в возрасте от 10 до 18 лет, проявляющие интерес к изучению и сохранению природного и культурного наследия своей малой родины. Допускается индивидуальное и коллективное участие в соответствии с выбранной номинацией.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

Для обучающихся в возрасте 10-18 лет
- «Духовные и экологические традиции моей малой Родины» - рассматриваются творческие работы, отражающие уникальность, местные традиции городов и поселений: образцы сувенирной продукции, рецепты по приготовлению национальных блюд, описание традиционных семейных и природоохранных праздников, правил поведения в малых поселениях, направленных на сохранность традиций, культурной и природной среды;

Для обучающихся в возрасте 14-18 лет
- «Этно-экологические исследования» - рассматриваются учебно-исследовательские работы, посвящённые изучению истории взаимоотношений этноса и природы, отражения природы в культуре этноса, традиционного природопользования, а также влияния этнических, религиозных и иных традиций на отношение к природе;
- «Этноэкология и современность» - рассматриваются практические проекты, направленные на сохранение и развитие природно-культурной среды в гражданском сообществе (селе, городе) посредством воспроизводства явлений нематериальной культуры - песен, танцев, игр, обрядов и др., отражающих нормы природопользования, этику взаимоотношений этноса с природным окружением, а также применения этнических компонентов в дизайнерских разработках, производстве современной продукции предметов материальной культуры - материальные объекты (сооружений, жилища и др.), одежды, утвари, продуктов питания и другое);
- «Эко-гид» - рассматриваются путеводители, описания маршрутов, знакомящие с культурным и природным наследием малой родины, направленные на развитие этноэкологического туризма;
- «Этноэкологическая журналистика» - рассматриваются видеосюжеты, фоторепортажи, статьи, эссе, очерки, блоги, социальная реклама, посвящённые проблемам комплексного сохранения природного и культурного наследия малой родины, выражающие личное понимание проблемы взаимоотношения этноса с природной средой.

Для участия в конкурсе необходимо до 10 января 2021 года выслать на электронный адрес mmr-konkurs03@mail.ru анкету-заявку участника, конкурсные материалы и согласие родителей на обработку персональных данных. Конкурсные работы проверяются членами жюри до 15 января.

15 января результаты проверки работ будут опубликованы на сайте ресурсного эколого-биологического центра Бурятии (greenedu.ru) в разделе «Новости». Победители конкурса по номинациям будут рекомендованы для участия в федеральном заочном этапе. Об этом сообщает пресс-служба РЭБЦ РБ.

Возрастное ограничение 6+
конкурс Бурятия школа краеведение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии проходит этап всероссийского конкурса о малой родине
В Бурятии проходит этап всероссийского конкурса о малой родине
Общество, 02.12.2020
Принимаются работы учащихся в возрасте от 10 до 18 лет
В Бурятии юные пожарные проведут этап всероссийского лагеря
В Бурятии юные пожарные проведут этап всероссийского лагеря
Общество, 02.12.2020
В конкурсе примут участие 31 команда республики
Иркутянин получил диплом национальной премии Распутина
Иркутянин получил диплом национальной премии Распутина
Общество, 02.12.2020
Награждение лауреатов литературной премии прошло в онлайн-режиме
Бурятский Сагаан Yбгэн принял участие в фестивале в Якутии
Бурятский Сагаан Yбгэн принял участие в фестивале в Якутии
Общество, 02.12.2020
Кроме Белого старца, на международном виртуальном мосте собрались Санта Клаус, Дед Мороз и другие хранители Холода
В Бурятии объявили конкурс на логотип детского общественного совета
В Бурятии объявили конкурс на логотип детского общественного совета
Общество, 02.12.2020
Детский омбудсмен предлагает создать свой вариант логотипа детского совета
В Иркутске начался фестиваль «Декабристские вечера»
В Иркутске начался фестиваль «Декабристские вечера»
Общество, 02.12.2020
Все мероприятия пройдут в онлайн-формате
Дацан из Улан-Удэ покоряет YouTube
Общество, 02.12.2020
На YouTube-канале уже выпустили первое видео
Бурятские певцы стали лауреатами международного конкурса
Бурятские певцы стали лауреатами международного конкурса
Общество, 02.12.2020
Выступления участников проходили в Новосибирске и заочно
В Бурятии выбрали лучшую пожарную команду
В Бурятии выбрали лучшую пожарную команду
Общество, 02.12.2020
5 декабря отмечается День добровольца
В Бурятии выбрали лучшие мужские вокально-хоровые коллективы
В Бурятии выбрали лучшие мужские вокально-хоровые коллективы
Общество, 02.12.2020
Названы итоги конкурса «Поют мужчины Бурятии»
Иркутский стрелок взял «бронзу» всероссийских соревнований
Иркутский стрелок взял «бронзу» всероссийских соревнований
Общество, 02.12.2020
Он стал призёром в стрельбе из малокалиберной винтовки
Бурятский писатель претендует на литературную премию «Дальний Восток»
Бурятский писатель претендует на литературную премию «Дальний Восток»
Общество, 02.12.2020
Объявлен короткий список номинантов на премию имени В.К. Арсеньева

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^