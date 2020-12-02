В Бурятии проходит этап всероссийского конкурса о малой родине

Принимаются работы учащихся в возрасте от 10 до 18 лет
В Бурятии проводится республиканский дистанционный этап всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». Мероприятие проходит в дистанционной форме. К участию приглашаются учащиеся в возрасте от 10 до 18 лет, проявляющие интерес к изучению и сохранению природного и культурного наследия своей малой родины. Допускается индивидуальное и коллективное участие в соответствии с выбранной номинацией.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Для обучающихся в возрасте 10-18 лет
- «Духовные и экологические традиции моей малой Родины» - рассматриваются творческие работы, отражающие уникальность, местные традиции городов и поселений: образцы сувенирной продукции, рецепты по приготовлению национальных блюд, описание традиционных семейных и природоохранных праздников, правил поведения в малых поселениях, направленных на сохранность традиций, культурной и природной среды;
Для обучающихся в возрасте 14-18 лет
- «Этно-экологические исследования» - рассматриваются учебно-исследовательские работы, посвящённые изучению истории взаимоотношений этноса и природы, отражения природы в культуре этноса, традиционного природопользования, а также влияния этнических, религиозных и иных традиций на отношение к природе;
- «Этноэкология и современность» - рассматриваются практические проекты, направленные на сохранение и развитие природно-культурной среды в гражданском сообществе (селе, городе) посредством воспроизводства явлений нематериальной культуры - песен, танцев, игр, обрядов и др., отражающих нормы природопользования, этику взаимоотношений этноса с природным окружением, а также применения этнических компонентов в дизайнерских разработках, производстве современной продукции предметов материальной культуры - материальные объекты (сооружений, жилища и др.), одежды, утвари, продуктов питания и другое);
- «Эко-гид» - рассматриваются путеводители, описания маршрутов, знакомящие с культурным и природным наследием малой родины, направленные на развитие этноэкологического туризма;
- «Этноэкологическая журналистика» - рассматриваются видеосюжеты, фоторепортажи, статьи, эссе, очерки, блоги, социальная реклама, посвящённые проблемам комплексного сохранения природного и культурного наследия малой родины, выражающие личное понимание проблемы взаимоотношения этноса с природной средой.
Для участия в конкурсе необходимо до 10 января 2021 года выслать на электронный адрес mmr-konkurs03@mail.ru анкету-заявку участника, конкурсные материалы и согласие родителей на обработку персональных данных. Конкурсные работы проверяются членами жюри до 15 января.
15 января результаты проверки работ будут опубликованы на сайте ресурсного эколого-биологического центра Бурятии (greenedu.ru) в разделе «Новости». Победители конкурса по номинациям будут рекомендованы для участия в федеральном заочном этапе. Об этом сообщает пресс-служба РЭБЦ РБ.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии проходит этап всероссийского конкурса о малой родине
Общество, Фото:
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