В Бурятии продолжается конкурс сочинений об Александре Невском

Заявки принимаются от школьников и учащихся ссузов



В Бурятии проходит конкурс «Александр Невский: запад и восток, историческая память народа» в честь празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского. Мероприятие проводится в рамках Х региональных рождественских образовательных чтений. В конкурсе могут участвовать учащиеся учреждений основного общего, основного среднего, дополнительного, среднего профессионального образования от 10 до 18 лет.



От участников принимаются только произведения собственного сочинения на русском языке, описывающие жизнь и деятельность князя Александра Невского и его вклад в Отечественную историю. Жанр сочинения: эссе, очерк, рассказ. Также будут рассматриваться сочинения в стихотворной форме. Объём работы – не менее 1 страницы и не более 10 страниц компьютерного набора (Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5).



Приём работ продлится по 22 ноября. Заявки на участие в конкурсе принимаются на электронную почту nacbibl@yandex.ru или по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 4, отдел обслуживания пользователей. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки Бурятии.



Возрастное ограничение 6+

