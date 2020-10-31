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Пара из Бурятии вышла в финал конкурса «Интернациональная семья»

Пара из Бурятии вышла в финал конкурса «Интернациональная семья»
Общество, 
Участники конкурса познакомились накануне Сагаалгана 

Уроженка Бурятии Валентина и её супруг Сергей стали финалистами международного конкурса «Интернациональная семья». Они представлены в конкурсе как пара «бурятка и русский».

Валентина и Сергей познакомились в Москве в преддверии буддийского нового года Сагаалгана.

- Я родом из Бурятии, а он из Саратовской области. Мы совсем не похожи: невысокая азиатка и крупный синеглазый русский парень. Нас свела музыка, театр, тяга к новым открытиям, знаниям и любовь к вкусной еде. Нам невообразимо интересно друг с другом, - рассказывает Валентина.

Супруги рассказали о своих мечтах – не менее четырёх детишек и большой дом, который станет родовым гнездом.

- С нами наша любовь, Бог и вера в светлое будущее! – говорит Валентина.

Конкурс «Интернациональная семья» приурочен ко Дню народного единства. Заявки присылали со всей страны. Пары, которые прошли отборочный тур, получили профессиональную фотосессию. После снимки были опубликованы на сайте конкурса. Финалисты борются за главный приз – путёвку в Крым на двоих.

Победители будут выбраны народным голосованием. Оно продлится до 4 ноября.

На победу претендуют восемь семей. Помимо пары бурятки и русского, это русская и удмурт (Ижевск), аварка и русский (Махачкала), донская казачка и русский (Батайск), грузинка и татарин (Екатеринбург), русская и нигериец (Ижевск), русская и индиец (Ижевск), узбечка и русский (Екатеринбург). Пока лидирует пара из Батайска, представители Бурятии значительно отстают.

Чтобы проголосовать за семью из Бурятии, нужно зайти на сайт https://internationalfamily.ru/#, найти их фотографию и нажать на кнопку «Проголосовать». 

 

конкурс семьи
 
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