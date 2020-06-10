Илья Варламов: «Улан-Удэ не так уж плох, если не задохнуться»

Блогер-урбанист Илья Варламов выпустил большое видео о визите в Улан-Удэ. Он посетил многие микрорайоны и пришёл к удивительному выводу
На YouTube-канале блогера-урбаниста Ильи Варламова (более 1,5 миллиона подписчиков) появился выпуск, посвящённый Улан-Удэ. Здесь Варламов побывал в конце марта, после чего опубликовал несколько постов, в которых расписал плюсыи минусы города. А 9 июня появилось долгожданное видео. «Улан-Удэ – пыльная столица Бурятии. Не так уж плохо, если не задохнуться», - говорится на заставке ролика.
Илья Варламов вместе с блогером Аркадием Гершманом прогулялся не только по центру города, но и заехал в отдалённые районы. В итоге он сделал вывод: «Здесь неплохо сохранилась историческая ткань центра, который каким-то чудом до сих пор не снесли и не застроили. Да и другие районы хоть и ветшают с годами, но стоят практически нетронутые. Тут есть очень интересные кварталы раннего советского периода, есть помпезные сталинские доминанты и аскетичные сталинские бараки, есть хрущёвки, есть б режневки. И каждый из этих исторических слоёв очень неплохо сохранился. В этом плане Улан-Удэ намного богаче других российских городов, которые просто снесли и уничтожили некоторые страницы своей истории».
«Не успели испортить»
Прогулку он начал с «Арбата». То, что дореволюционную застройку не снесли в советское время, поставил в плюс. Но решил, что улицу надо реконструировать.
Среди минусов Варламов выделил:
«Из колонок идёт бесконечная реклама, которая просто выносит мозг».
«Клумбы – непонятные клочки земли, с любовью огороженные маленькими заборчиками. Очень странно».
«Лавочки либо рекламные, либо неудобные».
«Ни деревьев, ни тени нет»
«Вечером только одно здание подсвеченное, а так горит только реклама».
«Дизайн-код можно было бы сделать более строгим. Уникальность этой улицы, что улица за 100 лет практически не изменилась. На таких улицах можно запретить подсветку вывесок или сделать, чтобы вывески были одного цвета».
«Какая красота!»
В целом центральная часть блогеру понравилась, за исключением неудобных лавочек и оранжевых дорожных ограждений.
- Здесь много сохранилось построек раннего советского периода. В других городах такое нечасто встретишь, а тут центр города компактный, нет огромных бизнес-центров, жизнь немного законсервировалась, - высказался он.
В частности, его впечатлил Дом творчества Советского района.
- Как мило, - высказался Илья Варламов. – Раннесоветская архитектура, не очень хорошо было сделано, но тем не менее, что круто в Улан-Удэ, что даже сохранилась скульптурка пионера наверху. Это прямо супермило. Я хожу и наслаждаюсь, потому что редко в каком городе увидишь.
«Но самый кайф», по его словам, это деревянные домики в центральной части.
- Не убогие гнилушки, как в других городах, а крепкие достойные дома цвета тёмного шоколада с яркими наличниками. Особенно важно, что стоят они целыми квартами. Похожие районы можно встретить, например, в Скандинавии. Это очень круто. Такая застройка – это то, что формирует лицо города, делает его особенным, - поделился Варламов.
Идя по центру, блогер комментировал:
- Прикольно. У них реально в центре сохранилось много старой застройки. Даже окна деревянные. Реально, из-за того, что нет бабла и город застрял в своём развитии, удалось сохранить артефакты прошлого. Да, Улан-Удэ приятно радует. Если честно, я думал, здесь будет кошмар и ужас, а здесь приятно ходить.
Он восхитился домом, где сохранились старинные каменные ворота
- Ты посмотри, какая красота! – воскликнул Варламов.
Зайдя внутрь, он не перестав удивляться, как удалось сохранить всё с прошлых времён – от старой ручки на калитке до резных колонн.
- Этот дом для Улан-Удэ и вообще для России – уникальная история. Нам кажется, что всего этого очень много. А на самом деле этого практически не осталось. Мы даже не понимаем, как быстро такая деревянная дореволюционная архитектура исчезает. Каменные здания ещё как-то сохранилось, а таких деревянных практически не осталось. Но сегодня ещё есть возможность это спасти. Но, к сожалению, я думаю, сохранять это никто не будет. И на этом месте появится очередная пластиковая пустышка. А потом мы ходим по городу, и глазу не за что зацепиться, - поделился он.
А вот недавно построенную пешеходную улицу Соборная Варламов назвал «бестолковой». К примеру, плитку надо было заменить булыжником или брусчаткой, поделился он.
«Человекопровод»
Совершенно не оценили блогеры развязку у Центрального рынка, назвав её «человепроводом». Надземный переход с тремя пролёта саркастически назвали «потрясающе удобным». Когда же поднялись и увидели остановку на дороге, буквально отрезанную от мира, долго смеялись.
- Наверху ещё одна остановка. Это что такое? Это самая безумная эстакада, развязка, я не знаю, что это такое! – поделился Илья Варламов.
Аркадий Гершман добавил: «Когда делали проект, о людях не думали. Думали о машинках».
«На зубах хрустит»
Одной из главных проблем города гости назвали пыль.
- Постоянно на зубах хрустит пыль. Очень много открытого грунта, ты этим дышишь, во рту в волосах. Очень неприятно, - поделился Варламов.
По его словам, пыль и грязь от открытого грунта «вездесущие», и нужно асфальтировать территории.
- Не припомню в других городах такой пылищи. У меня всё скрипит на зубах, всё в волосах. Я не видел таких пыльных городов. Как тут люди живут? А самое главное – почему с этим никто ничего не делает, неужели, они смирились? – задался он вопросом.
При этом Варламов несколько раз за время своей прогулки хвалил Улан-Удэ за отсутствие мусорных залежей. Год назад блогер побывал в Чите, где мусор стал просто частью ландшафта, и окрестил город как мусорную столицу России.
Старые улицы VS новых
Поднялись блогеры и на площадку на Пентагоне, где дома построены в виде букв СССР.
- Вид просто фантастический. Жить хочется! – признался Варламов.
Улицы в районе площади Славы он противопоставил улицам в 100-х кварталах.
- Посмотрите, как выглядит улица в новом районе. Несколько чахлых деревьев, между тротуаром и фасадом – пустыри за заборчиками, сама проезжая часть слишком широкая для такого района. А вот как выглядит улица в Улан-Удэ, которую делали 70 лет назад. Широкий тротуар отделён от проезжей части кустами и деревьями, по центру бульвар. Тротуар идёт вдоль фасада дома без всяких отступов. Вот почему нельзя сейчас так делать? – задался он вопросом.
«Сотые» ничем не порадовали урбаниста:
- Хорошо видно, насколько деградировало представление о среде. Дом убогий, без декора. Даже хрущёвки пытались украшать орнаментами. Сейчас, когда доступно вообще всё, здесь самый дешёвый кирпич, материалы. Построили коробчонку, залили асфальтом и всё. Асфальта нет.
Намного больше внимания он уделил Мясокомбинату, где дома, хоть и без водоснабжения, но городская среда намного лучше, чем в новостройках. «Здесь сделать нормальное благоустройство, нормальные дворы – и будет всё замечательно», - пришёл к выводу Варламов.
В пример он поставил Швецию, где в таких же районах, двухэтажных старых домах, живёт средний класс.
Резюмируя, Илья Варламов обратился к улан-удэнцам:
- Кто живёт в Улан-Удэ, не думайте что это днище, что надо ехать в Европу и Америку. Вам не надо ехать в Америку. Можно погулять по Улан-Удэ и найти, чего нет. В районе с бараками – натуральные материалы, красивые цвета, сочетание цветов. Улан-Удэ может учиться сам у себя. Большая ценность, что здесь сохранилась целостная историческая ткань – районы 30-х домов, 50-х годов, в центре дореволюционная застройка. Здесь жирный лайк Улан-Удэ, без всякого сарказма.
Илья Варламов: «Улан-Удэ не так уж плох, если не задохнуться»
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