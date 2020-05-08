В Бурятии осуждённые смогут поздравить ветеранов с помощью видеозвонков

Этой возможностью смогут воспользоваться положительно характеризующиеся осуждённые



В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях УФСИН России по Бурятии, предоставлена возможность осуществления видеозвонков для поздравления ветеранов и тружеников тыла, также своих родственников без оплаты.



Этой возможностью смогут воспользоваться положительно характеризующиеся осуждённые, которые активно принимают участие в подготовке мероприятий к празднованию Дня Победы, а также участвуют в спортивных и культурно-массовых мероприятиях.



Услуга представлена компанией «СК СОФТ» и будет действовать 8 и 9 мая, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

