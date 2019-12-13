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Восточный военный округ получил новую автотехнику

Восточный военный округ получил новую автотехнику
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Восточный военный округ поступило около 100 единиц автомобильной техники различного назначения

В частности, соединения и воинские части получили несколько автомобилей УАЗ «Патриот», КамАЗ-65115, более 50 трехосных «Урал»-4320-0811-31, несколько специальных автомобилей АСМП «Луидор» на базе «Газели», а также автобусы-фургоны ПАФ на базе автомобиля повышенной проходимости «Урал».

Кроме того, в соединения материально-технического обеспечения в Приморье и Забайкальском крае поступили топливозаправщики АТЗ-12-10-63501 на базе четырехосного автомобиля «КамАЗ». Они предназначены для транспортировки и кратковременного хранения нефтепродуктов, а также для групповой заправки техники.

Соединение МТО в Чите получило на вооружение новейшую передвижную баню ППБ-32, предназначенную для помывки личного состава, находящегося в полевых условиях.

В автономном режиме без дозаправки она позволяет помыть более 120 человек, экипаж 2 человека, эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от -60 до +60 градусов по Цельсию. Баня может комплектоваться дополнительным оборудованием: каркасными палатками, резервуаром для хранения воды, модульным пластиковым покрытием, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.


военнослужащие
 
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