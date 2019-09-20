В город приехали команды из Читы, Красноярска и Новосибирска
Братск принимает финал первенства России по футболу зоны «Сибирь» среди юношей 2005 года рождения. В городе соревнования такого уровня проходят впервые.
В июле этого года братчане выиграли первое место среди команд Приангарья и завоевали право защищать честь Иркутской области на соревнованиях Сибирского федерального округа. В город съехались сильнейшие молодёжные сборные из Читы, Красноярска и Новосибирска. Команды встречаются на стадионе «Металлург», ежедневно здесь проходит по три матча. До 22 сентября футболистам предстоит провести 15 игр.
На сегодняшний день в первенстве лидирует футбольный клуб «Новосибирск» – у них 7 очков. Красноярский «Енисей», читинцы, футболисты спортивной школы Новосибирска заработали по 4 очка. Братский «Сибиряк» пока набрал только 3. В аутсайдерах – «Рассвет» из Красноярска – в копилке у ребята 1 очко.
Следующие матчи пройдут в субботу, 21 сентября. В четвёртом туре «Сибиряк» поборется с «Енисеем» из Красноярска, красноярский «Рассвет» будет играть со спортивной школой Новосибирска, а футбольный клуб «Новосибирск» – с Читой. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Братска.
Братск принимает зональный финал первенства России по футболу
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