Улан-удэнка поделилась впечатлениями об участии в «Танцах на ТНТ»

Также Виктория Мункуева в августе выиграла грант на 500 тысяч рублей на фестивале «Таврида-АРТ». В следующем году она планирует провести на эти деньги межрегиональный фестиваль уличных танцев.





- В эту субботу вы увидите меня с таким направлением, как Waacking. Это не просто стиль танца, а настоящая культура. Waacking не так популярен в России, но с каждым годом его представителей становится все больше. Хочу сказать, что я не шла конкретно за победой. Мне хотелось поделиться своим творчеством и попробовать что-то новое для себя. Каждый такой шаг — это вклад в собственное развитие. Больше всего впечатлила организация: проект действительно масштабный, ребята-организаторы работали по максимуму и очень тепло относились ко всем участникам, - рассказала Юлия Галсанова.



