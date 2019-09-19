Улан-удэнка поделилась впечатлениями об участии в «Танцах на ТНТ»

21 сентября на телеканале ТНТ выйдет в эфир новый выпуск проекта «Танцы», в котором примет участие девушка из Бурятии - 29-летняя Виктория Мункуева. Ещё один представитель Бурятии Эрдэм Доржиев уже прошёл отборочный тур. Он показал эффектный калмыцкий танец – танец летящего орла. Также покажут свои умения на проекте иркутяне - 23-летняя Юлия Галсанова, Денис Снятинский и Андрей Полынский.
Виктория Мункуева танцует в стиле вог, дэнсхолл и хип-хоп.
— Это моё первое участие в кастинге шоу «Танцы» на ТНТ. Безусловно, это необычный опыт, хотя сцена для меня привычна. Во-первых, у меня своя школа танцев в Улан-Удэ, в которой я готовлю своих учеников к выступлениям. Во-вторых, раньше я выступала в команде, но одиночное «плаванье» — это абсолютно новые эмоции, - поделилась она.
Также Виктория Мункуева в августе выиграла грант на 500 тысяч рублей на фестивале «Таврида-АРТ». В следующем году она планирует провести на эти деньги межрегиональный фестиваль уличных танцев.
Посостязаться за первое место попробует и иркутянка Юлия Галсанова, она принимала участие в российских и международных мероприятиях для танцоров. Девушка считает, что появление в шоу – отличная возможность заявить о себе на широкую аудиторию.
- В эту субботу вы увидите меня с таким направлением, как Waacking. Это не просто стиль танца, а настоящая культура. Waacking не так популярен в России, но с каждым годом его представителей становится все больше. Хочу сказать, что я не шла конкретно за победой. Мне хотелось поделиться своим творчеством и попробовать что-то новое для себя. Каждый такой шаг — это вклад в собственное развитие. Больше всего впечатлила организация: проект действительно масштабный, ребята-организаторы работали по максимуму и очень тепло относились ко всем участникам, - рассказала Юлия Галсанова.
В новом сезоне шоу «Танцы» примет участие ещё один известный в Бурятии танцор - Аяс Допай, уроженец Тувы. В Улан-Удэ он окончил ВСГИК, участвовал в шоу «Танцуй!» Первого канала. Кроме того, он частый гость городских мероприятий в Улан-Удэ. В прошлом году он стал участником Дня молодёжи на площади Советов. Также в июне Аяс выиграл приз от Полины Гагариной, станцевав под её песню «Ангелы в танце».
Как сообщал «Байкал-Daily», жители Бурятии не впервые пытаются покорить сцену этого шоу. Одним из последних был 19-летний улан-удэнец Андрей Балагунов, выступавший под ником «Пони». Парень вылетел из шоу вскоре после его начала.
В 2017 году принимали участие двое представителей из Бурятии Тимур Базаров и Айхан Шинжин. Они прошли большую часть проекта, но, к сожалению, до финала так и не добрались.