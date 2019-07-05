Популярный в Бурятии танцор попал в «Танцы на ТНТ»

Популярный в Бурятии танцор Аяс Допай успешно прошёл кастинг «Танцев на ТНТ». Он примет участие в шестом сезоне шоу, который стартует в августе 2019 года. Об этом говорится на официальной странице телепередачи в социальной сети.
Аяса Допая представили как танцора, хореографа, певца, победителя многих уличных баттлов по РТ, участника шоу «Танцуй» на Первом канале.
Сам танцор коротко попросил его поддержать в соцсетях в посте с опросом от ТНТ, о том желают ли зрители видеть участника в ТОПе претендентов в команды наставников шоу.
- Поддержку, пожалуйста, друзья, - написал Аяс.
Впрочем, большинство опрошенных проголосовали за то, чтобы участник прошёл в ТОП.
«Какой позитивный мальчик, со своими фишечками. Понравился.», «Этот парень очень-очень и очень талантлив», «Все шансы на финал», написали пользователи соцсетей.
Аяс Допай уроженец Тувы, в Улан-Удэ он окончил ВСГИК. Как сообщал «Байкал-Daily», в 2016 году танцор участвовал в шоу «Танцуй!» Первого канала. Кроме того, он частый гость городских мероприятий в Улан-Удэ. В прошлом году он стал участником Дня молодёжи на площади Советов. Также в июне Аяс выиграл приз от Полины Гагариной, станцевав под её песню «Ангелы в танце».
Как сообщал «Байкал-Daily», на шоу «Танцы на ТНТ» попала также улан-удэнка Виктория Мункуева. Девушка танцует в направлении vogue. В Улан-Удэ у неё есть своя танцевальная школа.