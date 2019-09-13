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В Иркутской зоогалерее обезьяна допивает остатки пива из банок

В Иркутской зоогалерее обезьяна допивает остатки пива из банок
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Сотрудники зоопарка поясняют, что обезьянам алкоголь в небольших количествах совсем не вреден

Сотрудники Иркутской зоогалереи сфотографировали, как обезьяна Лея допивает остатки пива из пустых банок.

- Когда в зоопарке праздник, весело должно быть всем. Лея обожает допивать остатки пива из пустых банок, но такие огромные видит впервые. Кстати, обезьянам алкоголь в небольших количествах совсем не вреден, а скорее даже полезен, - написали сотрудники в группе зоогалереи в соцсети.



Как сообщал «Байкал-Daily», в июле Лее стукнуло 8 лет. На день рождения Лее подарили съедобные цветочки.


дикие животные
 
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