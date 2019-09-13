В Иркутской зоогалерее обезьяна допивает остатки пива из банок

Сотрудники Иркутской зоогалереи сфотографировали, как обезьяна Лея допивает остатки пива из пустых банок.







- Когда в зоопарке праздник, весело должно быть всем. Лея обожает допивать остатки пива из пустых банок, но такие огромные видит впервые. Кстати, обезьянам алкоголь в небольших количествах совсем не вреден, а скорее даже полезен, - написали сотрудники в группе зоогалереи в соцсети.









