В Иркутской зоогалерее обезьяна допивает остатки пива из банок

Сотрудники зоопарка поясняют, что обезьянам алкоголь в небольших количествах совсем не вреден
Сотрудники Иркутской зоогалереи сфотографировали, как обезьяна Лея допивает остатки пива из пустых банок.
- Когда в зоопарке праздник, весело должно быть всем. Лея обожает допивать остатки пива из пустых банок, но такие огромные видит впервые. Кстати, обезьянам алкоголь в небольших количествах совсем не вреден, а скорее даже полезен, - написали сотрудники в группе зоогалереи в соцсети.
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