В Иркутской зоогалерее отмечают день рождения обезьяны Леи

Общество, Фото: Иркутская зоогалерея

Всеобщей любимице исполнилось 8 лет



В зоогалерее в Иркутске обезьяне Лее стукнуло 8 лет. День рождения животного отмечают сегодня в учреждении.



- У каждой девочки в день рождения должны быть цветочки, у кого-то просто красивые, а у нас ещё и вкусные. Сегодня весь день поздравляем нашу умницу и красавицу, Лее исполнилось 8 лет. По человеческим меркам это маленькое совершеннолетие, сейчас ей получается около 14, можно было бы получить паспорт (только он у Леи уже есть), - написали сотрудники в группе зоогалереи в соцсети.



«С днём рождения, любимая принцесса», - добавили сотрудники Иркутской зоогалереи.

