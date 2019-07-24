Всеобщей любимице исполнилось 8 лет
В зоогалерее в Иркутске обезьяне Лее стукнуло 8 лет. День рождения животного отмечают сегодня в учреждении.
- У каждой девочки в день рождения должны быть цветочки, у кого-то просто красивые, а у нас ещё и вкусные. Сегодня весь день поздравляем нашу умницу и красавицу, Лее исполнилось 8 лет. По человеческим меркам это маленькое совершеннолетие, сейчас ей получается около 14, можно было бы получить паспорт (только он у Леи уже есть), - написали сотрудники в группе зоогалереи в соцсети.
«С днём рождения, любимая принцесса», - добавили сотрудники Иркутской зоогалереи.
В Иркутской зоогалерее отмечают день рождения обезьяны Леи
Общество, Фото:
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