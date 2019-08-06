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В Улан-Удэ подвели по масштабному проекту «Зелёный город». Как сообщал «Байкал-Daily», во Всероссийский день посадки леса было высажено более 14 тысяч саженцев разных пород деревьев.
Обеспеченность зелёными насаждениями общего пользования в городе Улан-Удэ составляет 4,2 кв. м. на 1 жителя, что значительно ниже норматива. По нормам он должен составлять 10 кв. м на 1 жителя. На сегодня по официальным данным статистики согласно проведённой инвентаризации в 2002 году площадь зелёных насаждений в Улан-Удэ составляет 8 690 га.
Весенние посадки произведены на 63 участках. Это скверы «Студенческий» и «Журавли», парк «Победы», улицы Бабушкина, Терешковой, Ключевская, Боевая, Столбовая, Дорожная, Иволгинская, Борсоева, Ербанова, гора Батарейная и другие. Городское лесничество совместно с активными горожанами высаживали сосну, клён, тополь, калину, жимолость и другие породы деревьев, подходящие к сибирскому климату.
Приживаемость составила более 80%. В тоже время отмечены факты варварского отношения горожан к растениям – поломаны или украдены более 250 саженцев, сообщает управление по информационной политике.
После масштабной высадки деревьев в Улан-Удэ прижило 80 % саженцев
Общество, Фото:
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