В этот день – последнюю пятницу мая – поздравляют своих соседей
31 мая по всему Забайкалью пройдут мероприятия, посвящённые Дню соседей. Этот праздник ежегодно отмечают во всём мире в последнюю пятницу мая. В этот день принято поздравлять своих соседей, проводить с ними время.
В Чите на стадионе школы №27 микрорайона Северный пройдёт праздник «Северный – наш дом». В этом году мероприятие проводится в рамках проекта, реализуемого при поддержке фонда президентских грантов. Посетители смогут поучаствовать в мега-зарядке, в спортивных конкурсах и играх, увидят показательные выступления самбистов. Будут проведены большой соседский хоровод и совместное чаепитие. Посетить праздник планирует глава региона Александр Осипов.
В Ононском районе пройдёт Межрайонная благотворительная акция «Спешите делать добро», два благотворительных концерта с участием фольклорного ансамбля «Читинская Слобода». В Красночикойском районе помимо концертно-праздничной программы пройдут мини-субботники.
В Нерчинском районе планируется провести соревнования по мини-футболу среди дворовых команд. В сельском поселении Шивиинское Калганского района состоится конкурс на лучшую выпечку «Хозяюшки». А в Приаргунском районе пройдёт чествование активных жителей, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье отметят День соседей
Общество, Фото:
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