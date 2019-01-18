По данным Бурятского гидрометцентра, 18 января по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью местами умеренные снегопады, позёмка, днём слабые метели
Ветер ночью слабый, днём северо-западный 5-10, местами 14-19 м/с, слабые метели. Температура ночью 20-25, местами 30-35, по Прибайкалью при снеге 10-15, днём 8-13, местами 18-23 мороза.
В Улан-Удэ утром и днём небольшой снег. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью 21-23, днём 10-12 мороза.
Сегодня в Бурятии умеренные снегопады
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