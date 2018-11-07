В Забайкалье пытались незаконно уволить лаборанта



В Забайкальском крае в ГУЗ «Краевая больница №3» пытались незаконно уволить рентгенлаборанта. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Забайкальскому краю.



Поводом, послужившим для увольнения женщины, послужил отказ о переводе на другую должность и несогласие с изменением трудовых условий. За восстановлением своих нарушенных прав женщина обратилась в суд.



В суде приказ об увольнении женщины был признан незаконным, и с больницы в пользу неё надлежало взыскать сумму среднего заработка за время вынужденного прогула.



На следующий день после возбуждения исполнительного производства и уведомления должника о необходимости исполнения судебного решения, приказом главного врача ГУЗ «Краевая больница №3» рентгенлаборант была восстановлена в должности.

