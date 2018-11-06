Курсанты покажут мастерство в вождении танков Т-72
Более 900 курсантов окружного учебного центра подготовки младших специалистов Восточного военного округа в Забайкальском крае, обучающихся профессии танкиста, готовятся к сдаче выпускных экзаменов. Об этом сообщили в пресс-службе округа.
Из них около 600 механиков-водителей и около 350 наводчиков-операторов боевых машин, экзамены состоятся уже в середине текущего месяца.
Военнослужащие выполняют нормативы по физической подготовке, сдают зачеты по дисциплинам общевойсковой и специальной подготовок.
В ходе практических занятий курсанты демонстрируют свое мастерство в вождении танков Т-72 по пересечённой местности и меткости стрельбы при выполнении различных упражнений огневой подготовки.
После успешной сдачи выпускных экзаменов военнослужащие будут направлены для дальнейшего прохождения службы в соединения и воинские части Восточного военного округа.
Более 900 танкистов готовятся к выпуску в Забайкалье
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Новый обитатель Этнографического музея жизнерадостен и обладает хорошим аппетитом
Курсанты покажут мастерство в вождении танков Т-72
Гурген Агаджанян исполнил песню на бурятском языке
Памятник появился в Кижингинском районе
Отключение произошло в Советском районе
Психологи Восточного военного округа применят специальную психологическую программу для адаптации молодого пополнения к военной службе, разработанную в минувшем году
Работодателя оштрафовали
В дело вмешалась прокуратура
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 ноября по республике местами небольшой, умеренный снег
Об этом сегодня сообщила мэрия города
В Восточном военном округе стартовал комплекс мероприятий, направленных на качественную подготовку к зимнему периоду обучения
Видео показали на игре КВН Забайкальской железной дороги
У участкового из Бурятии пока 1,3 тысяча голосов
Всего же воду отключали в 7 домах
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с «Ночи искусств»