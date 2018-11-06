Более 900 танкистов готовятся к выпуску в Забайкалье

Курсанты покажут мастерство в вождении танков Т-72



Более 900 курсантов окружного учебного центра подготовки младших специалистов Восточного военного округа в Забайкальском крае, обучающихся профессии танкиста, готовятся к сдаче выпускных экзаменов. Об этом сообщили в пресс-службе округа.



Из них около 600 механиков-водителей и около 350 наводчиков-операторов боевых машин, экзамены состоятся уже в середине текущего месяца.



Военнослужащие выполняют нормативы по физической подготовке, сдают зачеты по дисциплинам общевойсковой и специальной подготовок.



В ходе практических занятий курсанты демонстрируют свое мастерство в вождении танков Т-72 по пересечённой местности и меткости стрельбы при выполнении различных упражнений огневой подготовки.



После успешной сдачи выпускных экзаменов военнослужащие будут направлены для дальнейшего прохождения службы в соединения и воинские части Восточного военного округа.

