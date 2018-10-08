08 Октября

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В Бурятии собирают овощи для студентов Буддийского университета

В Бурятии собирают овощи для студентов Буддийского университета
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Также принимаются деньги

Инициативная группа слушателей лекций Геше Дымбрыла по основам буддизма объявила о сборе продуктов для будущих лам – студентов Буддийского университета.

«В буддизме считается большой добродетелью накормить священнослужителей. Просим вас поучаствовать в благом деле - сделать посильное подношение овощами со своих участков (картофель, капусту, морковь, соленья-варенья) или же можно помочь денежными средствами на приобретение продуктов для студентов Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Д.Д. Заяева, который находится на территории Иволгинского дацана», - говорится в обращении.

При подвозе продуктов жителей Бурятии просят позвонить по тел: 89246583985

буддизм ламы благотворительность
 
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