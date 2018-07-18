Там установят ограждения и покрасят малые архитектурные формы
В этом году в Октябрьском округе Иркутска отремонтируют детские площадки во дворах 58 многоквартирных жилых домов.
- На каждом объекте предусмотрен ремонт детского игрового оборудования, покраска малых архитектурных форм, установка ограждений. Преимущественно площадки ремонтируем из-за их ненадлежащего использования, чаще со стороны подростков и взрослых, - отметил заместитель мэра - глава комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский.
На сегодня по восьми адресам уже выполнены работы по восстановлению деревянных ступеней горок, сидений каруселей, скамеек, покраске малых форм детских площадок.
Во дворах ещё 18 жилых домов работы завершат до конца июля.
Также в летний период планируют установить три новые детские площадки и доукомплектовать новыми малыми формами 19 имеющихся. Кроме этого, во дворе дома 27А на бульваре Постышева установят новую спортивную площадку.
Все работы выполняются в рамках программ «Комфортная городская среда» и «Эко-Логичный город на 2013 – 2020 годы», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Почти 60 детских площадок отремонтируют в Иркутске
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