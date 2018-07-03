На сегодня в Иркутске ликвидировали последствия ливня
Для этого были задействованы сотрудники муниципальных предприятий МУП «Иркутскавтодор», МУП «Водоканал», аварийно-спасательной службы МКУ «Безопасный Город», МУПЭП «Горзеленхоз», а также сотрудники окружных коммунальных отделов администрации города Иркутска. Об этом сообщила заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства Елена Федорова.
Она отметила, что в оперативном режиме были проведены работы по откачке ливневых вод с проезжей части по улицам Баррикад, Ушаковской, Култукской, Дзержинского, Детской, Карла Маркса, в переулке Кооперативный. В некоторых районах города произошло отключение электроснабжения. Оно было устранено в течение нескольких часов специалистами ОАО «Южные электрические сети».
По словам директора МУП «Иркутскавтодор» Михаила Чайковского, количество выпавших осадков 2 июля, по предварительной информации, составило 24 мм – это четверть месячной нормы. На устранения последствий было задействовано около 70 работников предприятия, более 10 единиц специализированной техники. Рабочие прочищали дождеприемные решетки от засоров и мощного потока воды. В районе железнодорожного вокзала провели работы по откачке воды, в течение часа перрон был очищен.
– Планомерная работа по сносу ветхих и аварийных деревьев дала свои результаты: было зафиксировано всего четыре упавших дерева. Сейчас ведется уборка в парках и скверах, также сотрудники фиксируют повреждения тротуаров, дорожных ограждений, которые будут устранены в ближайшие дни, – подчеркнула Елена Федорова.
От жителей поступило всего три заявки на подтопление, по ним была оказана необходимая помощь, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в ТРЦ «Сильвер Молл» из-за ливня обрушился потолок.
2 июля в Иркутске выпала четверть месячных осадков
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