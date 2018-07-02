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В торговом центре Иркутска обрушился потолок (видео)

В торговом центре Иркутска обрушился потолок (видео)
Происшествия, 
Причиной мог стать сильный ливень, который прошёл днём

Сегодня в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Иркутска ТРЦ «Сильвер Молл» на первом этаже обрушился потолок.

На видео, опубликованном в социальных сетях местными жителями, видно, как охрана устанавливает ограждение вокруг обрушившейся конструкции, а мимо проходят посетители центра. При этом из образовавшейся в потолке дыры льётся вода. 

Автомобиль, стоявший буквально в метре от места происшествия, чудом уцелел. 




Автор другого видео запечатлел сам момент обрушения потолка.





Местные жители обеспокоены произошедшим и вспоминают, что могли оказаться на месте аварии.

По словам очевидцев, обрушение случилось из-за сильного ливня, который прошёл сегодня днём в Иркутске.

- «Сильвер» сегодня отличился;

- Ужас какой!!! Никто не пострадал? Ни о какой безопасности речи идти не может! Только проверили пожарную, как на тебе, вся конструкция собрана шатко-валко. Кто-нибудь бы ещё взялся за проверку надёжности этих коробок!

- Вчера сидел на этих пуфиках;

- Там ведь дети могли быть, люди, я там без минуты как должен был проходить;

- Последствия ливня. В «Сильвер Молле» обрушился потолок.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая короткое замыкание электрического кабеля на кровле здания торгово-развлекательного центра «Сильвермолл» в Иркутске стало причиной возгорания. Было эвакуировано около 600 человек.
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