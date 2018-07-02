В торговом центре Иркутска обрушился потолок (видео)



Автомобиль, стоявший буквально в метре от места происшествия, чудом уцелел.









Публикация от ЕВГЕНИЙ РЯЖЕВ (@evgenyryazhev) 2 Июл 2018 в 1:43 PDT



Автор другого видео запечатлел сам момент обрушения потолка. Автор другого видео запечатлел сам момент обрушения потолка.





















По словам очевидцев, обрушение случилось из-за сильного ливня, который прошёл сегодня днём в Иркутске.



- «Сильвер» сегодня отличился;



- Ужас какой!!! Никто не пострадал? Ни о какой безопасности речи идти не может! Только проверили пожарную, как на тебе, вся конструкция собрана шатко-валко. Кто-нибудь бы ещё взялся за проверку надёжности этих коробок!



- Вчера сидел на этих пуфиках;



- Там ведь дети могли быть, люди, я там без минуты как должен был проходить;



- Последствия ливня. В «Сильвер Молле» обрушился потолок.



Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая короткое замыкание электрического кабеля на кровле здания торгово-развлекательного центра «Сильвермолл» в Иркутске стало причиной возгорания. Было

Местные жители обеспокоены произошедшим и вспоминают, что могли оказаться на месте аварии.По словам очевидцев, обрушение случилось из-за сильного ливня, который прошёл сегодня днём в Иркутске.- «Сильвер» сегодня отличился;- Ужас какой!!! Никто не пострадал? Ни о какой безопасности речи идти не может! Только проверили пожарную, как на тебе, вся конструкция собрана шатко-валко. Кто-нибудь бы ещё взялся за проверку надёжности этих коробок!- Вчера сидел на этих пуфиках;- Там ведь дети могли быть, люди, я там без минуты как должен был проходить;- Последствия ливня. В «Сильвер Молле» обрушился потолок.Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая короткое замыкание электрического кабеля на кровле здания торгово-развлекательного центра «Сильвермолл» в Иркутске стало причиной возгорания. Было эвакуировано около 600 человек

Сегодня в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Иркутска ТРЦ «Сильвер Молл» на первом этаже обрушился потолок.На видео, опубликованном в социальных сетях местными жителями, видно, как охрана устанавливает ограждение вокруг обрушившейся конструкции, а мимо проходят посетители центра. При этом из образовавшейся в потолке дыры льётся вода.