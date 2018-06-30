Комитет по образованию отчитался о мерах безопасности в школах Улан-Удэ
В настоящее время во всех школах Улан-Удэ установлены автоматические пожарные сигнализации и кнопки тревожной сигнализации. Как сообщал «Байкал-Dailу», меры безопасности были усилены после январского нападения в школе №5 в Сосновом Бору, где ученик с топором напал на семиклассников и учительницу. В пятой школе на тот момент не было ни видеонаблюдения, ни тревожной кнопки.
- Сегодня имеется видеонаблюдение во всех школах, в основном от 7 до 12 камер, кроме новых школ, где установлены от 50 до 76 камер, - сообщили в комитете по образованию города.
На случай ЧС во всех образовательных учреждениях предусмотрено речевое управление эвакуацией, имеется аварийное освещение путей эвакуации. Эвакуационные выходы соответствуют требованиям.
Во всех детских садах установлены домофоны, за исключением 11 детских садов (№10, 12, 19, 31,33, 52, 86,89, 91, 95, 143. Днём в учреждениях, не имеющих домофоны, двери закрываются, в детском саду № 86-вахтер).
- Во всех загородных оздоровительных лагерях обеспечивается физическая охрана, установлены кнопки тревожной сигнализации, кроме лагерей, находящихся в сельских районах, - уточнили в комитете по образованию.
Во всех школах Улан-Удэ установили от 7 до 76 камер
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