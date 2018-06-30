Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Июня

29 Июня

Популярное

Во всех школах Улан-Удэ установили от 7 до 76 камер

Во всех школах Улан-Удэ установили от 7 до 76 камер
Общество, 
Комитет по образованию отчитался о мерах безопасности в школах Улан-Удэ

В настоящее время во всех школах Улан-Удэ установлены автоматические пожарные сигнализации и кнопки тревожной сигнализации. Как сообщал «Байкал-Dailу», меры безопасности были усилены после январского нападения в школе №5 в Сосновом Бору, где ученик с топором напал на семиклассников и учительницу. В пятой школе на тот момент не было ни видеонаблюдения, ни тревожной кнопки.

- Сегодня имеется видеонаблюдение во всех школах, в основном от 7 до 12 камер, кроме новых школ, где установлены от 50 до 76 камер, - сообщили в комитете по образованию города.

На случай ЧС во всех образовательных учреждениях предусмотрено речевое управление эвакуацией, имеется аварийное освещение путей эвакуации. Эвакуационные выходы соответствуют требованиям.

Во всех детских садах установлены домофоны, за исключением 11 детских садов (№10, 12, 19, 31,33, 52, 86,89, 91, 95, 143. Днём в учреждениях, не имеющих домофоны, двери закрываются, в детском саду № 86-вахтер).

- Во всех загородных оздоровительных лагерях обеспечивается физическая охрана, установлены кнопки тревожной сигнализации, кроме лагерей, находящихся в сельских районах, - уточнили в комитете по образованию.

видеонаблюдение школы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Общественникам Бурятии отказали во Дворце молодёжи
Общественникам Бурятии отказали во Дворце молодёжи
Общество, 30.06.2018
Об этом они просили лично министра спорта Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова
Во всех школах Улан-Удэ установили от 7 до 76 камер
Во всех школах Улан-Удэ установили от 7 до 76 камер
Общество, 30.06.2018
Комитет по образованию отчитался о мерах безопасности в школах Улан-Удэ
В Бурятии сегодня сильная жара
В Бурятии сегодня сильная жара
Общество, 30.06.2018
В Улан-Удэ днём до +34
Детская площадка открылась в Улан-Удэ
Детская площадка открылась в Улан-Удэ
Общество, 29.06.2018
Площадку возвели по улице Тулаева  
В Улан-Удэ ТСЖ креативно благоустроило двор дома
В Улан-Удэ ТСЖ креативно благоустроило двор дома
Общество, 29.06.2018
Они установили здесь красочные клумбы
В Улан-Удэ прибыли участники автомобильного крёстного хода
Общество, 29.06.2018
Крестный ход приурочен к 100-летию со дня мученической гибели царской семьи
Всебурятский фестиваль «Алтаргана» соберёт более 2 тысяч человек
Всебурятский фестиваль «Алтаргана» соберёт более 2 тысяч человек
Общество, 29.06.2018
Более двух тысяч человек станут участниками мероприятий XIII Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана»
Уровень Байкала повысился
Уровень Байкала повысился
Общество, 29.06.2018
Отмечено сезонное повышение среднего уровня озера Байкал
В детсадах Бурятии устарели детские площади
Общество, 29.06.2018
Активисты ОНФ провели рейды по дошкольным учреждениям
На границе Бурятии за неделю проверили 263 тонны мяса
Общество, 29.06.2018
Нашли 2 нарушения в области ветеринарии
В Бурятии завершился сезон охоты на медведей
В Бурятии завершился сезон охоты на медведей
Общество, 29.06.2018
Следующий сезон будет открыт с 1 августа и продлится до 30 ноября
В Бурятии провели мониторинг леса
Общество, 29.06.2018
В этом году обследовали 364 гектара молодняков
Всероссийский заплыв BaikalSwim стартует в Листвянке
Общество, 29.06.2018
Пять километров вплавь в открытой воде Байкала
Сосудистые хирурги со всей России приехали в Улан-Удэ
Сосудистые хирурги со всей России приехали в Улан-Удэ
Общество, 29.06.2018
Врачи обменяются опытом и обсудят перспективы
Улан-удэнский дацан стал доступным для инвалидов
Улан-удэнский дацан стал доступным для инвалидов
Общество, 29.06.2018
Здание Цогчен-дугана Улан-Удэнского дацана «Хамбын Сумэ» на Верхней Берёзовке стало доступным для инвалидов

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^