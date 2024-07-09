В Улан-Удэ разгорается громкий скандал вокруг летнего лагеря



В частности, они заявили, что ребятишкам не давали мыться в сильную жару – для этого отвели всего один день в неделю. Некоторые юные горожане даже просились домой, чтобы принять душ. Почему возникла такая проблема – неизвестно.



А ещё улан-удэнцы утверждают, что один из вожатых из пятого отряда «предлагал девочкам всякие непристойности». Его уже уволили за нарушение морально-этических норм и невыполнение должностных обязанностей. С детьми провёл беседу психолог.



Но и это ещё не всё – со слов родителей, у одного из работников якобы выявили туберкулёз в закрытой форме. Теперь всех несовершеннолетних ждёт обследование, до окончания которого они останутся в лагере. Родителей попросили не паниковать.



Известно, что комитет по физической культуре и спорту, которому подчиняется «Зорька», уже проводит служебную проверку совместно с Роспотребнадзором.





В соцсетях разгорается нешуточный скандал вокруг спортивно-оздоровительного лагеря «Зорька» на Верхней Берёзовке. О происходящих там событиях рассказали в местном паблике «Весь Улан-Удэ». В группу обратились возмущённые родители детей, отдыхающих в учреждении.