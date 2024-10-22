В Бурятии вновь соберутся мастера по выделке шкур и овчины

До 11 ноября в Бурятии объявлен приём заявок на VI республиканскую выставку народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Дулаан шэмэг» («Тёплая красота»). Участвовать могут мастера по выделке шкур, по художественной обработке овечьей шерсти и конского, ячьего волоса в возрасте старше 18 лет.В рамках выставки-конкурса проведут:- конкурсы среди мастеров: по выделке овчины, по изготовлению традиционной и современной стилизованной бурятской одежды из овечьей шкуры, по изготовлению одежды и предметов декоративно-прикладного искусства из войлока и конского, ячьего волоса;- мастер-классы по выделке овчины и изготовлению изделий из овечьей шерсти;- выставку-ярмарку изделий из овечьей шкуры и шерсти, конского и ячьего волоса.Каждый участник представляет на конкурс не менее трёх и не более 10 выделанных овечьих шкур. Конкурсная работа должна соответствовать следующим критериям: качество выделки (мягкость шкуры), отсутствие хруста при сминании шкуры; отсутствие специфического запаха; механическая прочность при растяжении, пластичность; экологически чистые способы выделки овечьей шкуры.Приём заявок осуществляется на электронную почту: onknrcnt@mail.ru. В теме письма указать: «Дулаан шэмэг».Выставка-конкурс пройдёт с 11 по 15 ноября в центре развития культуры и современного искусства «Залуу».13 ноября с 10:00 до 18:00 часов – сбор выделанных овечьих шкур в центре развития культуры и современного искусства «Залуу».14 ноября – экспертиза качества выделки овечьей шкуры на базе кафедры «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение» ВСГУТУ.15 ноября с 9:00 до 11:00 часов – монтаж выставки-конкурса. В 12:00 часов – открытие выставки-конкурса, мастер-классы, выставка-ярмарка в центре развития культуры и современного искусства «Залуу».- Цель выставки-конкурса: сохранение и развитие и популяризация традиций народных промыслов по выделке и художественной обработке овечьей шкуры и шерсти, конского волоса, - отметили в республиканском центре народного творчества.