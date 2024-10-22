22 октября

Популярное

В Бурятии вновь соберутся мастера по выделке шкур и овчины

В Бурятии вновь соберутся мастера по выделке шкур и овчины
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике пройдёт очередная выставка народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства

До 11 ноября в Бурятии объявлен приём заявок на VI республиканскую выставку народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Дулаан шэмэг» («Тёплая красота»). Участвовать могут мастера по выделке шкур, по художественной обработке овечьей шерсти и конского, ячьего волоса в возрасте старше 18 лет.

В рамках выставки-конкурса проведут:
- конкурсы среди мастеров: по выделке овчины, по изготовлению традиционной и современной стилизованной бурятской одежды из овечьей шкуры, по изготовлению одежды и предметов декоративно-прикладного искусства из войлока и конского, ячьего волоса;
- мастер-классы по выделке овчины и изготовлению изделий из овечьей шерсти;
- выставку-ярмарку изделий из овечьей шкуры и шерсти, конского и ячьего волоса.

Каждый участник представляет на конкурс не менее трёх и не более 10 выделанных овечьих шкур. Конкурсная работа должна соответствовать следующим критериям: качество выделки (мягкость шкуры), отсутствие хруста при сминании шкуры; отсутствие специфического запаха; механическая прочность при растяжении, пластичность; экологически чистые способы выделки овечьей шкуры.

Приём заявок осуществляется на электронную почту: onknrcnt@mail.ru. В теме письма указать: «Дулаан шэмэг».

Выставка-конкурс пройдёт с 11 по 15 ноября в центре развития культуры и современного искусства «Залуу».

13 ноября с 10:00 до 18:00 часов – сбор выделанных овечьих шкур в центре развития культуры и современного искусства «Залуу».
14 ноября – экспертиза качества выделки овечьей шкуры на базе кафедры «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение» ВСГУТУ.
15 ноября с 9:00 до 11:00 часов – монтаж выставки-конкурса. В 12:00 часов – открытие выставки-конкурса, мастер-классы, выставка-ярмарка в центре развития культуры и современного искусства «Залуу».

- Цель выставки-конкурса: сохранение и развитие и популяризация традиций народных промыслов по выделке и художественной обработке овечьей шкуры и шерсти, конского волоса, - отметили в республиканском центре народного творчества.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия выставка конкурс овчина

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ стартует межрегиональный турнир по боксу
В Улан-Удэ стартует межрегиональный турнир по боксу
Общество, 22.10.2024
Открытие соревнований состоится в этот четверг
В Бурятии вновь соберутся мастера по выделке шкур и овчины
В Бурятии вновь соберутся мастера по выделке шкур и овчины
Общество, 22.10.2024
В республике пройдёт очередная выставка народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства
В дацане Бурятии состоится конференция хамниган
В дацане Бурятии состоится конференция хамниган
Общество, 22.10.2024
Участие примут представители районов республики и Забайкалья
Улан-Удэ впервые принял форум менеджеров культуры Бурятии
Улан-Удэ впервые принял форум менеджеров культуры Бурятии
Общество, 22.10.2024
Также участие в нём приняли гости из Монголии
В Бурятии завершается ремонт дороги в Прибайкальском районе
В Бурятии завершается ремонт дороги в Прибайкальском районе
Общество, 22.10.2024
Отремонтированный участок собираются открыть в этом году
В Агинском округе провели «Эрын гурбан наадан» для роботов
В Агинском округе провели «Эрын гурбан наадан» для роботов
Общество, 22.10.2024
Участники соревновались в «Робо-барилдаан», «Робо-урилдаан» и «Робо-харбаан»
В селе Бурятии определили лучших трактористов
В селе Бурятии определили лучших трактористов
Общество, 22.10.2024
В Иволгинском районе провели конкурс механизаторов
На севере Бурятии чета отметила «золотую свадьбу»
На севере Бурятии чета отметила «золотую свадьбу»
Общество, 22.10.2024
Поздравления принимали супруги Федорченко
На севере Бурятии задержали рейс до Улан-Удэ
На севере Бурятии задержали рейс до Улан-Удэ
Общество, 22.10.2024
Вылет из Нижнеангарска перенесён на завтра
В Бурятии отремонтировали мост через реку Гарга
В Бурятии отремонтировали мост через реку Гарга
Общество, 22.10.2024
Сейчас движение открыто по временной схеме
В Улан-Удэ разыграли первенство по футболу среди дворовых команд
В Улан-Удэ разыграли первенство по футболу среди дворовых команд
Общество, 22.10.2024
Чемпионами стали футболисты Железнодорожного района
Ориентировщики Бурятии стали призёрами в Чите
Ориентировщики Бурятии стали призёрами в Чите
Общество, 22.10.2024
В соревнованиях участвовали спортсмены Байкальского региона

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^