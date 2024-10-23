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Сосны, выращенные в питомниках Бурятии, растут в Монголии

Сосны, выращенные в питомниках Бурятии, растут в Монголии
Общество,  Фото:РАЛХ
Лесники провели осеннюю инвентаризацию посадок

Лесники Бурятии помогают соседней стране в посадках лесов на постоянной основе. Семена сосны обыкновенной, подаренные Монголии, имеют отличное качество. Сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства уверяют, что они будут иметь хорошие всходы.

Благодаря сотрудничеству Бурятии и Монголии лесники оказывают помощь в реализации президентской программы «Миллиард деревьев».

Весной 2023 года лес в честь 100-летия Бурятии в Селенгинском аймаке Монголии высадили. Там появилась «Роща имени главы Бурятии». Для этого ля этой цели сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства привезли в приграничный район 5,5 тыс. сеянцев сосны c берегов Байкала – из Кикинского лесхоза.


Соснами из Бурятии засадили один гектар. Специалисты РАЛХ провели осеннюю инвентаризацию посадок.

А в мае 2024 года большая команда республиканского агентства лесного хозяйства, «Лесресурса», жители Селенгинского и Центрального аймаков посвятили акцию «Сад памяти» 85-летию героической победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол и высадили 7 500 деревьев, сообщили в пресс-службе РАЛХ. 

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