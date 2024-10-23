В колонии в Улан-Удэ собрали знатный урожай

В улан-удэнской колонии-поселении №3 завершилась уборочная кампания. Картофелем и другими овощами засеяли более 62 гектаров. Из них 680 квадратных метров отведено под теплицы.- Всего было собрано 530 тонн картофеля, 30 тонн моркови, 28,5 тонн свёклы, 125 тонн капусты белокочанной, 3 тонны огурцов и 12 тонн кабачков. Кроме того, было произведено более 5 тонн солёных томатов и 3 тонны солёных огурцов. Вся произведённая продукция прошла сортировку, сушку и закладку в подготовленные помещения овощехранилищ и сейчас входит в меню осуждённых, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.Агротехнические работы осуществляют сотрудники исправительных учреждений и осуждённые. Большинство из них выполняется автоматизировано с использованием специальной техники, находящейся в распоряжении учреждения.