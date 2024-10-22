В Улан-Удэ стартует межрегиональный турнир по боксу

Открытие соревнований состоится в этот четверг
C 24 по 26 октября в Улан-Удэ пройдёт межрегиональный турнир по боксу памяти Героя России, заслуженного лётчика-испытателя России Тайгиба Толбоева. Соревнования примет физкультурно-спортивный комплекс.
Спортсмены будут соревноваться за медали в 14 весовых категориях. Вход на турнир будет свободным.
Программа соревнований
24 октября
8:00-9:00 - Взвешивание участников соревнований
15:00 - Предварительные бои
17:00 - Торжественное открытие
17:30 - Продолжение соревнований
25 октября
8:00-9:00 - Взвешивание участников соревнований
14:00 - Полуфинальные бои
26 октября
8:00-9:00 - Взвешивание участников соревнований
12:00 - Финальные бои. Церемония награждения и торжественного закрытия соревнований
Возрастное ограничение: 6+.
Открытие соревнований состоится в этот четверг
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