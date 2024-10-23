В Чите распишут стены Казанского собора

Мастера из города Шуи Ивановской области в ноябре начнут расписывать стены кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери в Чите. Об этом на прошлой неделе корреспонденту «Культуры 75» сообщил клирик собора диакон Дионисий.- Стены украсят около сотни изображений. Среди них будут сюжеты из Евангелия, пророки и ангелы. Кроме того, художники напишут лики святых воинов, князей и патриархов, — уточнил диакон.Сейчас в соборе идёт подготовка: его моют, убирают слой краски с места будущей росписи и устанавливают деревянные настилы в стенах, а иконописцы разрабатывают эскизы.График церковных служб для прихожан, несмотря на работы, не нарушается. Богослужения проводят в цокольном этаже собора. Доступ в будущую зону росписи перекрыт.- Кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери в Чите построили на добровольные пожертвования предприятий и жителей России. Первый камень для его возведения заложили в 2001 году, а открыли храм 21 июля 2002 года, - отметили на портале «Культура 75».