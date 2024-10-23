В заповеднике Бурятии завершилась всероссийская экоакция

В Бурятии сезон уборок всероссийской акции по очистке от мусора водных объектов в Байкальском заповеднике завершился волонтёрским десантом студентов Восточно-Сибирского государственного института культуры. Будущие организаторы туризма, проходившие практику в заповеднике, стали активными участниками акции «Вода России».Под руководством старшего преподавателя кафедры туризма и сервиса ВСГИК Даримы Бадмаевой студенты убрали мусор на побережье озера Байкал в местности «Порт Танхой», где расположен визит-центр «Байкал заповедный», и вдоль тропы «Танхойская верста».В солнечный осенний день, перед наступлением зимних холодов волонтёры тщательно очистили от мусора участок байкальского берега. Мусор добровольцы собирали раздельно, чтобы те фракции отходов, которые принимаются на переработку, отправить в пункт приёма РСО.Потрудились волонтёры «на отлично» и заслужили благодарность Байкальского государственного заповедника. Как отметили в учреждении, участие в таких мероприятиях – это конкретная зримая польза природе, а также важное дело и для людей.Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Акция способствует повышению экологической грамотности среди населения страны, в том числе привлекает внимание общественности и молодого поколения к охране и улучшению качества водных ресурсов. Координатором «Воды России» по Республике Бурятия является министерство природных ресурсов и экологии РБ.Она проводится с 2014 года, с каждым годом расширяя свою географию. За 10 лет проведения акция стала по праву считаться одной из крупнейших экологических инициатив в России: она объединила свыше 9,5 млн участников из 89 регионов, которые очистили 10 300 водоёмов и собрали 10,9 млн мешков мусора.