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В заповеднике Бурятии завершилась всероссийская экоакция

В заповеднике Бурятии завершилась всероссийская экоакция
Общество,  Фото:Байкальский заповедник
Участие в уборке мусора на Байкале приняли студенты-волонтёры

В Бурятии сезон уборок всероссийской акции по очистке от мусора водных объектов в Байкальском заповеднике завершился волонтёрским десантом студентов Восточно-Сибирского государственного института культуры. Будущие организаторы туризма, проходившие практику в заповеднике, стали активными участниками акции «Вода России».

Под руководством старшего преподавателя кафедры туризма и сервиса ВСГИК Даримы Бадмаевой студенты убрали мусор на побережье озера Байкал в местности «Порт Танхой», где расположен визит-центр «Байкал заповедный», и вдоль тропы «Танхойская верста».

В солнечный осенний день, перед наступлением зимних холодов волонтёры тщательно очистили от мусора участок байкальского берега. Мусор добровольцы собирали раздельно, чтобы те фракции отходов, которые принимаются на переработку, отправить в пункт приёма РСО.

Потрудились волонтёры «на отлично» и заслужили благодарность Байкальского государственного заповедника. Как отметили в учреждении, участие в таких мероприятиях – это конкретная зримая польза природе, а также важное дело и для людей.

Справка

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Акция способствует повышению экологической грамотности среди населения страны, в том числе привлекает внимание общественности и молодого поколения к охране и улучшению качества водных ресурсов. Координатором «Воды России» по Республике Бурятия является министерство природных ресурсов и экологии РБ.

Она проводится с 2014 года, с каждым годом расширяя свою географию. За 10 лет проведения акция стала по праву считаться одной из крупнейших экологических инициатив в России: она объединила свыше 9,5 млн участников из 89 регионов, которые очистили 10 300 водоёмов и собрали 10,9 млн мешков мусора.

Бурятия акция заповедник уборка мусора вузы Байкал

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