В министерстве Бурятии дадут консультации по вопросам прав детей

20 ноября в министерстве здравоохранения Бурятии состоится День правовой помощи детям для всех желающих. Мероприятия пройдут с 10:00 до 16:00 в Улан-Удэ по адресу: ул. Ленина, 54, кабинет 409а.В рамках Дня проведут консультации по вопросам прав детей, в том числе:- детей-сирот;- детей, оставшихся без попечения родителей;- лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законных представителей;- лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, усыновителей;- по вопросам, связанным с устройством ребёнка на воспитание в семью;- детей-инвалидов и их родителей.- Консультацию можно получить лично или по телефону в день мероприятия: 21-87-46, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.