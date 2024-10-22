В министерстве Бурятии дадут консультации по вопросам прав детей

Акцию проведут во второй половине ноября
20 ноября в министерстве здравоохранения Бурятии состоится День правовой помощи детям для всех желающих. Мероприятия пройдут с 10:00 до 16:00 в Улан-Удэ по адресу: ул. Ленина, 54, кабинет 409а.
В рамках Дня проведут консультации по вопросам прав детей, в том числе:
- детей-сирот;
- детей, оставшихся без попечения родителей;
- лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законных представителей;
- лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, усыновителей;
- по вопросам, связанным с устройством ребёнка на воспитание в семью;
- детей-инвалидов и их родителей.
- Консультацию можно получить лично или по телефону в день мероприятия: 21-87-46, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
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